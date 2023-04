Trzy sety w Rzeszowie! Rywalizacja w półfinałach siatkarskich mistrzostw Polski rozpoczęta

W pierwszym meczu półfinału Tauron Ligi siatkarki Developresu Bella Dolina Rzeszów wygrały z Grot Budowlanymi Łódź 3:0. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, a spotkanie numer dwa zostanie rozegrane we wtorek 25 kwietnia w Łodzi.

Pierwsze akcje wygrały łodzianki (0:3), ale gospodynie błyskawicznie odrobiły straty i przejęły inicjatywę. W środkowej części seta odskoczyły na kilka oczek (12:8), a później utrzymywały wyraźną przewagę (20:15). Rzeszowianki były skuteczniejsze w ataku, lepiej prezentowały się w bloku; pewnie wygrały 25:21, a ostatni punkt wywalczyła Jelena Blagojević.

W drugiej odsłonie siatkarki Developresu szybko uzyskały wyraźną przewagę. W pewnym momencie prowadziły już 13:4 i wydawało się, że gładko wygrają tę partię. Łodzianki ruszyły jednak w pogoń i zmniejszyły straty (19:16). Gospodynie prowadziły 23:17, ale końcówka przyniosła niespodziewane emocje, gdy łodzianki wygrały cztery kolejne akcje (23:21). Ann Kalandadze przedarła się przez blok rywalek, dając swej drużynie piłkę setową, a przyjezdne obroniły się w dwóch akcjach. Wynik na 25:23 ustaliła Blagojević, popisując się kiwką za blok.

Początek seta numer trzy to wyrównana walka obu zespołów (10:10). Później poszła seria Developresu od 11:12 do 15:12, ale nie zdeprymowało to przyjezdnych, które odrobiły straty (18:18). Kluczowe akcje w końcówce wygrały jednak rzeszowianki. Gabriela Orvosova wywalczyła piłkę meczową (24:21) i dwie akcje później zamknęła mecz skutecznym atakiem (25:22).

Najwięcej punktów: Ann Kalandadze (23), Gabriela Orvosova (14), Weronika Centka (12) – Developres; Melis Durul (15), Aleksandra Kazała (12) – Grot Budowlani. MVP: Jelena Blagojević.

Developres Bella Dolina Rzeszów – Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)

Developres: Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Magdalena Jurczyk, Gabriela Orvosova, Jelena Blagojević, Weronika Centka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Izabella Rapacz, Julia Bińczycka. Trener: Stéphane Antiga.

Grot Budowlani: Ewelina Polak, Monika Fedusio, Dominika Sobolska-Tarasova, Melis Durul, Aleksandra Kazała, Małgorzata Lisiak – Justyna Łysiak (libero) oraz Justyna Kędziora, Martyna Łazowska, Marta Pol. Trener: Maciej Biernat.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1—0 dla Developresu.

2023-04-21: Developres Bella Dolina Rzeszów – Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)

2023-04-25: Grot Budowlani Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-29: Developres Bella Dolina Rzeszów – Grot Budowlani Łódź /ewentualnie

WYNIKI MECZÓW TAURON LIGI SIATKAREK

