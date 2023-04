Poznaliśmy drużynę Mariusza Wlazłego! Znakomici siatkarze w składzie

Mariusz Wlazły ogłosił ostatnio, że po obecnym sezonie zakończy sportową karierę. Obfitowała ona w sukcesy zarówno na arenie klubowej, jaki i reprezentacyjnej.

W magazynie #7strefa mistrz świata z 2014 roku stworzył swoją "drużynę marzeń". Znaleźli się w niej siatkarze, którzy występowali z nim w jednej drużynie – w klubach i w reprezentacji Polski.

– Ciężko jest wybrać spośród wszystkich. Odniósłbym się jeszcze do środkowego, którego już z nami nie ma – do Arka Gołasia. Miałem z nim przyjemność grać. Każdy z siatkarzy tej drużyny posiada niezwykłe umiejętności. Jest wiele osób na danych pozycjach, z których mógłbym stworzyć nawet dziesięć "szóstek". Ważne są jednak również charaktery, bo tworzą one grupę i przestrzeń do osiągania wielkich sukcesów. I to jest ważne, bo atmosfera w zespole plus umiejętności i poziom wykonania są niezwykle ważne – tak znakomity siatkarz skomentował swój wybór.

Drużyna marzeń Mariusza Wlazłego:

rozgrywający: Paweł Zagumny

przyjmujący: Stephane Antiga, Michał Winiarski

atakujący: Mariusz Wlazły

środkowi: Srecko Lisinac, Piotr Nowakowski

libero: Paweł Zatorski.

RM, Polsat Sport