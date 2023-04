Weteran PlusLigi przedłużył kontrakt. To ikona klubu

Ostrowski to wychowanek radomskiego klubu, który do pierwszej ekipy Czarnych trafił w momencie, kiedy zespół występował jeszcze na parkietach drugiej ligi. W sezonie 2011/2012 radomianie wywalczyli awans na zaplecze PlusLigi, aby rok później zawitać do elity, w której występują do dziś.

ZOBACZ TAKŻE: Geneza upadku AZS-u Częstochowa. Reportaż

Ten sezon nie był najlepszy w wykonaniu Czarnych, którzy zmagania w PlusLidze zakończyli na przedostatnim miejscu z zaledwie sześcioma punktami przewagi nad zdegradowanym BBTS-em Bielsko-Biała. Co ciekawe, oba zespoły odniosły tylko trzy zwycięstwa i poniosły aż 27 porażek.

Radomianie już budują skład na kolejny sezon, zaczynając od przedłużenia kontraktu z klubową legendą. Ostrowski występuje w Czarnych od szesnastego roku życia. Sezon 2023/2024 będzie jego jedenastym w PlusLidze, a szesnastym w macierzystych barwach, dla których rozegrał 160 spotkań i zdobył 479 punktów.

W swojej karierze miał okazję współpracować w Radomiu z takimi trenerami jak Robert Prygiel, Raul Lozano, Jacek Nawrocki czy Jakub Bednaruk.