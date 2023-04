Wiele wskazuje na to, że latem Leo Messi wróci do FC Barcelona. Jego transfer jest jednym z priorytetów dla działaczy FC Barcelona. Jak informuje "Mundo Deportivo", w przypadku powrotu do Katalonii, Argentyńczyk dostałby kontrakt, dzięki któremu zarobiłby więcej niż Lewandowski. Prawdopodobnie będzie to jednak symboliczna kwota.

"FC Barcelona rozważa zapłacenie Messiemu o euro więcej niż Lewandowskiemu" - czytamy.

Przyjście Messiego do FC Barcelona ma również zwiększyć przychody katalońskiego klubu.

"Pojawiły się prognozy, które wskazują na to, że FC Barcelona z Leo Messim może osiągnąć dochód o 25 procent wyższy niż obecnie" - pisze "Mundo Deportivo".

Leo Messi od 2021 roku jest piłkarzem PSG. Wcześniej zagrał w barwach FC Barcelona 778 meczów, w których zdobył 672 gole i zaliczył 303 asysty. Z katalońskim klubem zdobył m.in. dziesięć razy mistrzostwo Hiszpanii, siedem razy Puchar Króla i cztery razy Ligę Mistrzów.

PSZ, Polsat Sport