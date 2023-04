W sobotę do półfinałowej rywalizacji w siatkarskiej PlusLidze włączy się także druga para, w której Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Jastrzębski Węgiel. Kto zrobi pierwszy krok w stronę awansu do półfinału? Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.