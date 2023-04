Pierwszy półfinalista PlusLigi już znany! Emocjonujące starcie w Ergo Arenie

W trzecim meczu ćwierćfinału play-off PlusLigi Trefl Gdańsk przegrał z Jastrzębskim Węglem 1:3. Po dwóch jednostronnych spotkaniach, trzecie starcie dostarczyło zdecydowanie więcej emocji. Jastrzębianie wygrali rywalizację do trzech zwycięstw i awansowali do półfinału, w którym zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn.

Premierowa odsłona długo toczyła się przy przewadze gospodarzy (11:8, 15:12). Jastrzębianie odrobili jednak straty i w końcówkę obie ekipy weszły przy stanie 20:20. Wówczas poszła seria gości, a Stephen Boyer sprawił rywalom sporo problemów zagrywkami (20:24). Gospodarze jeszcze zerwali się do walki, obronili się w trzech akcjach, ale Jurij Gladyr atakiem ze środka zamknął seta (23:25).

Drugą odsłonę dobrze rozpoczęli gospodarze (4:1), a później oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip. Znów decydowała końcówka, a tym razem w polu serwisowym błysnął Mikołaj Sawicki (22:24). Przyjezdni doprowadzili do rywalizacji na przewagi, którą jednak na swoją korzyść rozstrzygnął Trefl (27:25).

Po drugim secie zrobiło się nerwowo, sztaby obu ekip miały sobie coś do wyjaśnienia. Emocje dotarły również na trybuny. W trakcie trzeciego seta jeden z kibiców miał uwagi do Gladyra i został wyprowadzony z hali. Obie ekipy nadal toczyły zaciętą walkę, ale tylko do stanu 17:17. Później sprawy w swoje ręce wziął Trevor Clevenot i goście odskoczyli na pięć oczek (17:22). Tej przewagi nie wypuścili już z rąk, a seta zamknął punktową zagrywką Gladyr (18:25).

W czwartej partii gospodarze tradycyjnie wypracowali sobie przewagę w środkowej części (13:10), ale jastrzębianie odrobili straty. Po punktowym bloku siatkarze z Jastrzębia-Zdroju odskoczyli w końcówce na trzy oczka (20:23), ale Trefl złapał kontakt (22:23). Dwie kluczowe akcje zapisali na swym koncie przyjezdni. Eemi Tervaportti zaskoczył rywali kiwką, a po chwili Moustapha M'Baye zakończył rywalizację punktowym blokiem (22:25).

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (28), Mikołaj Sawicki (18), Jan Martínez (12) – Trefl; Tomasz Fornal (14), Trevor Clevenot (13), Jurij Gladyr (13), Stephen Boyer (12), Moustapha M'Baye (11) – Jastrzębski Węgiel. MVP: Jurij Gladyr (6/9 = 67% skuteczności w ataku + 3 asy + 4 bloki).

Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel 1:3 (23:25, 27:25, 18:25, 22:25)

Trefl: Kamil Droszyński, Jan Franchi Martínez, Karol Urbanowicz, Bartłomiej Bołądź, Mikołaj Sawicki, Patryk Niemiec – Luke Perry (libero) oraz Jakub Czerwiński, Zhang Jingyin. Trener: Igor Juricić

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Moustapha M'Baye, Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jan Hadrava, Eemi Tervaportti. Trener: Marcelo Mendez.

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 3—0 dla Jastrzębskiego Węgla.

2023-04-08: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk 3:0 (25:19, 25:17, 25:18)

2023-04-09: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk 3:0 (25:23, 25:12, 25:17)

2023-04-12: Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel 1:3 (23:25, 27:25, 18:25, 22:25).

RM, Polsat Sport