Był najlepszy w klasyfikacji generalnej, a teraz zakończył karierę! Szokująca decyzja skoczka

"To koniec! Moja kariera jako skoczek narciarski dobiegła końca" - napisał na swoim Instagramie Maximilian Lienher. Warto przypomnieć, że Austriak w niedawno zakończonym sezonie zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej FIS Cup.

Maximilian Lienher to austriacki skoczek narciarski, który w poprzednim sezonie rywalizował w FIS Cup. Mimo odniesionych sukcesów 24-latek postanowił wcześnie zakończyć sportową karierę.

ZOBACZ TAKŻE: Adam Małysz skomentował medialne doniesienia na temat swojego stanu zdrowia

"To koniec! Moja kariera jako skoczek narciarski dobiega końca. To był wspaniały czas i jestem wdzięczny, za wszystkie wspomnienia, które stworzyłem! Wielkie podziękowania dla wszystkich moich kibiców i sponsorów, którzy stali przy mnie cały czas. Zobaczymy, co nadchodzi - napisał pochodzący z Austrii zawodnik na swoim profilu na Instagramie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maximilian Lienher (@max_lienher)

Warto przypomnieć, że Lienher w poprzednim sezonie prezentował się bardzo dobrze. Urodzony w 1999 roku zawodnik podczas rywalizacji w FIS Cup wygrał konkurs w Szyrku, na drugim miejscu uplasował się w Oberhofie, natomiast trzecie miejsca zajął podczas imprez w Einsiedeln i Zakopanem.

Co więcej, Lienher był liderem klasyfikacji generalnej FIS Cup. W 18 występach był w stanie zgarnąć 771 punktów. Za nim uplasował się jego rodak - Janni Reisenauer, który w 15 konkursach zdobył 692 "oczka". Z Polaków najlepiej zaprezentował się Marcin Wróbel, który zajął 15. miejsce z 274 punktami po 18 występach.

Należy zaznaczyć, że nie był to jedyny sukces Lienhera w niedawno zakończonym sezonie. Podczas uniwersjady w Lake Placid zdobył złotym medal w konkursie drużynowym, natomiast w rywalizacji indywidualnej sięgnął po srebro.

AA, Polsat Sport