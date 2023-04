Krzysztof Piątek rozgrywa słaby sezon. Polski napastnik ma bardzo duże problemy z formą i ze zdobywaniem bramek. Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu zmieni barwy klubowe.

Piątek w tym roku nie zdobył jeszcze gola. Ostatni raz trafił do siatki w listopadzie, a łącznie ma na koncie w tym sezonie trzy gole. Piątek gra w Salernitanie na zasadzie wypożyczenia z Herthy Berlin. Jak informuje sport.pl, po zakończeniu sezonu polski napastnik ma wrócić do Berlina.

Piątek ma z berlińskim klubem umowę ważną do czerwca 2024 roku. W przypadku powrotu do Niemiec prawdopodobnie będzie grał w przyszłym sezonie na zapleczu niemieckiej Bundesligi. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Bundesligi Hertha Nerlin zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do bezpiecznej strefy.

Salernitana to czwarty włoski klub, w którym gra Piątek. W przeszłości był piłkarzem Genoi, AC Milan i Fiorentiny. Łącznie w rozgrywkach włoskiej Serie A zagrał 96 meczów, w których zdobył 32 gole i zaliczył cztery asysty. Piątek jest 27-krotnym reprezentantem Polski. W kadrze zdobył 11 goli. Brał udział w ostatnich mistrzostwach świata w Katarze. W Salernitanie jego obecnym trenerem jest Paulo Sousa, który prowadził go w reprezentacji Polski.

PSZ, Polsat Sport