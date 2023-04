Perugia znowu wygrywa!

We wtorek Sir Safety Susa Perugia zrobiła odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując 3:0 zespół Valsa Group Modena. To już trzecie zwycięstwo zespołu z Umbrii w walce o miejsca 5-9, co sprawia, że Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon są coraz bliżej zakończenia tegorocznych rozgrywek SuperLegi na piątym miejscu.