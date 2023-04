Znamy pierwszego finalistę Pucharu Włoch! Klub reprezentantów Polski wyeliminowany

Inter Mediolan pokonał w drugim meczu półfinałowym Juventus 1:0 po golu Federico Dimarco. Dzięki temu zwycięstwu ekipa z Mediolanu awansowała do finału Pucharu Włoch.

Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w 15. minucie. Po cierpliwie przygotowanej akcji Interu piłkę w polu karnym rywali otrzymał Federico Dimarco. Włoch bez problemu pokonał bramkarza "Starej Damy" i otworzył wynik tego starcia. Asystę przy trafieniu 25-latka zaliczył Nicolo Barella.

Ekipa z Mediolanu miała jeszcze kilka okazji do strzelenia kolejnego gola w pierwszej połowie. Mimo to piłkarze zarówno Juventusu, jak i Interu nie byli w stanie zmienić wyniku przed przerwą.

Druga część meczu rozpoczęła się dobrze dla "Nerazzurich". Swoimi umiejętnościami popisał się Edin Dzeko, który oszukał Bremera i celnym strzałem posłał piłkę do bramki Juventusu. Mimo to po chwili okazało się, że doświadczony napastnik w tej akcji znajdował się na pozycji spalonej, przez co jego trafienie nie mogło zostać uznane.

Mattia Perin, który w tym meczu zastępował Wojciecha Szczęsnego między słupkami bramki turyńskiego zespołu, dobrze prezentował się na boisku. Włoski golkipera kilka razy uratował swoją drużynę przed stratą gola. Należy zaznaczyć, że w drugiej połowie na murawie pojawił się Arkadiusz Milik, który zastąpił Filip Kosticia. Polski snajper nie był jednak w stanie zaznaczyć swojej obecności na murawie.

Inter ostatecznie wygrał ten mecz 1:0. Dzięki temu triumfowi mediolański zespół awansował do finału Pucharu Włoch. Warto bowiem przypomnieć, że pierwsza część tej rywalizacji zakończyła się wynikiem 1:1. W ostatnim meczu turnieju podopieczni Simone Inzaghiego zmierzą się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym grają Cremonese i Fiorentina.

Inter Mediolan - Juventus 1:0 (1:0)

Bramka: Federico Dimarco 15