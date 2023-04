Earvin N’Gapeth w zaszczytnej roli? Siatkarz zgłosił swoją kandydaturę

Earvin N’Gapeth wraz z kolegami z reprezentacji Francji wywalczył złoty medal igrzysk w Tokio. Został również uznany najlepszym siatkarzem (MVP) i najlepszym przyjmującym olimpijskiego turnieju. Teraz przyznał, że chciałby nieść francuską flagę podczas ceremonii otwarcia przyszłorocznych igrzysk.





– To marzenie każdego sportowca. Ponadto igrzyska odbywają się w Paryżu, w domu. To szalone, więc oczywiście myślę o tym. To coś, co sprawia, że ​​marzysz. Cóż, w tej chwili nikt o tym nie mówi. Nikt o tym nie mówi, nie wiem, co się dzieje. Ale zobaczymy, jak to się potoczy – powiedział słynny siatkarz w wywiadzie dla RMC Sport.

🇫🇷 Dans une interview Double Contact où il revient sur sa carrière dans le rap, @EarvinNgapeth nous a confié son envie d’être porte-drapeau pour les JO de @Paris2024.



🎙 Entretien à retrouver prochainement sur RMC Sport.https://t.co/ceuqfizvi0 — RMC Sport (@RMCsport) April 24, 2023

Podczas igrzysk w Tokio role chorążych reprezentacji Francji pełnili judoczka Clarisse Agbegnenou i gimnastyk Samir Ait Said.

RM, Polsat Sport