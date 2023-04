Już wiemy, kto zagra w finale Pucharu Włoch

Fiorentina zremisowała bezbramkowo z Cremonese w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Włoch. Ekipa z Florencji wygrała jednak pierwsze spotkanie 2:0, dzięki czemu teraz awansowała do finału rywalizacji. "Lilie" powalczą o trofeum z Interem Mediolan.

Przed początkiem spotkania wielu ekspertów twierdziło, że Fiorentina bez problemu poradzi sobie z rywalem i awansuje do finału tegorocznej edycji Pucharu Włoch. Nic zatem dziwnego, że piłkarze klubu z siedzibą w Florencji dominowali w tym meczu już od samego początku.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Bereszyński odejdzie z Napoli? Włoscy dziennikarze są pewni

Zawodnicy "Lilli" częściej znajdowali się przy piłce, a także potrafili stworzyć więcej groźnych sytuacji pod bramką oponentów. Mimo to kibice oglądający to spotkanie w pierwszej połowie nie zobaczyli ani jednego gola. Piłkarze schodzili na przerwę przy dwóch zerach wyświetlanych na tablicy wyników.



Davide Ballardini, który zasiada na ławce trenerskiej Cremonese, na początku drugiej połowy postanowił przeprowadzić kilka zmian, które miały dać jego zespołowi impuls, potrzebny do sięgnięcia po zwycięstwo w tym meczu. Wprowadzenie piłkarzy rezerwowych nie przyniosło jednak zamierzonego efektu. Zawodnicy ekipy z siedzibą w Cremonie co prawda częściej kontrolowali grę, ale nadal nie byli w stanie przedrzeć się przed formację obronną przeciwników.

Do ostatniego gwizdka żaden z zespołów nie był w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, przez co do finału Pucharu Włoch awansowała Fiorentina. Warto bowiem przypomnieć, że "Lilie" wygrały pierwsze półfinałowe starcie 2:0.

Pierwszego finalistę rywalizacji o Puchar Włoch poznaliśmy już w środę 26 kwietnia 2023 roku. Inter Mediolan pokonał w dwumeczu Juventus i tym samym przybliżył się do zdobycia trofeum. Finał tegorocznej edycji turnieju zaplanowany jest na 24 maja 2023 roku i odbędzie się na Stadio Olimpico.

Fiorentina - Cremonese 0:0

Wynik pierwszego meczu półfinałowego: Cremonese - Fiorentina 0:2