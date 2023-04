Poniedziałkowe starcie, oprócz wymiaru sportowego, miało również inne, dla wielu może nawet ważniejsze znaczenie. Był to bowiem ostatni w karierze "domowy" mecz Mariusza Wlazłego, który po zakończeniu sezonu 2022/2023 postanowił odwiesić buty na kołek, tym samym kończąc swoją siatkarską przygodę w roli zawodnika. Mimo tego wyjątkowego wydarzenia kapitan "Gdańskich Lwów" dwie początkowe partie spędził w kwadracie dla rezerwowych, gdzie w tym sezonie można było zobaczyć go zdecydowanie częściej niż na boisku.

ZOBACZ TAKŻE: Mariusz Wlazły pożegnał się z kibicami w Gdańsku! Projekt Warszawa z zaliczką przed rewanżem



Gdańszczanie prezentowali się dobrze, ale nie potrafili przejąć inicjatywy w walce z rozpędzonym zespołem z Warszawy. Przy stanie 0:2 dla gości na boisku zameldował się Mariusz Wlazły. To okazało się impulsem dla całej drużyny, która wspierana przez kapitana zaczęła stawiać warunki przeciwnikom, ostatecznie zwyciężając trzecią partię. Czwarta odsłona od początku była dość wyrównana, a o końcowym wyniku zadecydowała gra na przewagi, gdzie ostatecznie lepsi okazali się siatkarze Projektu Warszawa, zwyciężając całe spotkanie 3:1.



- Na pewno Trefl ma niezwykłe serce do gry. Oni nigdy się nie poddają, co zresztą było widać w czwartym secie, kiedy mieli już kilka punktów straty, a udało im się wyrównać. Tak samo jak udało im się podnieść po 0:2, kiedy wygrali seta. Był to bardzo ciężki mecz i cieszymy się, że zakończył się wynikiem 3:1 na naszą korzyść. Mamy nadzieję, że w piątek obejdzie się bez "złotego seta", ale jakby co jesteśmy też gotowi go zagrać i wygrać, mam nadzieję – powiedział przyjmujący Projektu Warszawa, Mateusz Janikowski w rozmowie z klubowymi mediami.



Piątkowy rewanż między tymi drużynami będzie już rzeczywiście ostatnim spotkaniem w karierze Mariusza Wlazłego, czego świadkami będą wszyscy zgromadzeni na warszawskim Torwarze, jak i przed telewizorami.



- Bardzo dziękuję za to podziękowanie tutaj w ERGO Arenie. Za to, że mogłem funkcjonować jak najlepiej w zespole i zdobywać takie swoje małe, wewnętrzne cele. Na pewno ten piątkowy mecz też będzie dla mnie wyjątkowym przeżyciem. W Warszawie zawsze ciepło witali czy to zespół z Bełchatowa, czy to Trefl Gdańsk i mam nadzieję, że tym razem też będzie tam taka przemiła, fantastyczna atmosfera. A my postaramy się stworzyć jak najlepsze widowisko na parkiecie –stwierdził Mariusz Wlazły w rozmowie z klubowymi mediami po zakończeniu poniedziałkowego spotkania.



Relacja na żywo z meczu Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

OL, Polsat Sport