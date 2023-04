Projekt Warszawa pokonał w Gdańsku Trefl 3:1 (25:21, 25;20, 18:25, 27:25) w pierwszym meczu rywalizacji o piąte miejsce w PlusLidze. Było to zarazem ostatnie spotkanie Mariusza Wlazłego przed własną publicznością. Kończący niedługo karierę siatkarz pożegnał się z kibicami, zdobywając 12 punktów.

Był to w pewien sposób wyjątkowy mecz. Warto przypomnieć, że włodarze Trefla postanowili z pompą pożegnać Mariusza Wlazłego, dla którego było to ostatnie spotkanie w zawodowej karierze przed własną publicznością.

ZOBACZ TAKŻE: Wspaniałe obrazki w PlusLidze! Mariusz Wlazły zmieniony przez... swojego syna

Przez to Wlazły wyszedł na boisko w specjalnej oprawie, do wybranej przez siebie piosenki "Załoga G" zespołu Hurt. Podczas prezentacji drużyny, na parkiecie pojawił się syn bohatera poniedziałkowego starcia - Arkadiusz Wlazły. Młodzik Trefla Gdańsk zmienił swojego ojca na jedną zagrywkę już na początku spotkania. Po serwisie młodego siatkarza zawodnicy Projektu Warszawa przyjęli piłkę. Do ataku wyskoczył Damian Wojtaszek, jednak nie był w stanie trafić w boisko. Po tej wymianie Arkadiusz Wlazły opuścił parkiet.

Mimo tak wyjątkowej okazji siatkarze warszawskiej drużynie nie mieli w planach dawać swoim przeciwnikom taryfy ulgowej. Już na starcie pierwszego seta stołeczna ekipa wyszła na kilkupunktowe prowadzenie. Chociaż siatkarze Trefla dobrze prezentowali się na boisku, to nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na grę przeciwników. Pierwszą część rywalizacji błędem na zagrywce zakończył Lukas Kampa. Projekt triumfował w tym secie 25:21.

Gospodarze zaczęli stawiać warunki na początku kolejnej partii. Trefl wyszedł na czteropunktowe prowadzenie, ale siatkarze klubu z Warszawy bez problemu odrobili straty i gra zaczęła toczyć się punkt za punkt. Pod koniec seta goście byli jednak w stanie odskoczyć oponentom, dzięki czemu wygrali tę część rywalizacji 25:20.

W trzecim secie na dłużej na parkiecie pojawił się Mariusz Wlazły. Były reprezentant Polski prezentował się bardzo dobrze. W sumie w tej części meczu zdobył pięć punktów. To właśnie doświadczony siatkarz był w stanie zakończyć ostatnią wymianę tego seta. Ostatecznie Trefl wygrał tę partię 25:18.

Mimo dobrej dyspozycji Wlazłego, który w całym spotkaniu zdobył w sumie punktów 12, Trefl nie był w stanie sięgnąć po zwycięstwo w kolejnych partiach. Zespół z Gdańska próbował ratować jeszcze Zhang Jingyin, po którego mocnych zagrywkach gospodarze zdobyli aż sześć "oczek" z rzędu. Mimo to po emocjonującej końcówce zawodnicy stołecznego klubu wygrali ostatnią część tej rywalizacji 27:25.

Dzięki temu triumfowi Projekt przybliżył się do zdobycia piątego miejsca w PlusLidze. Drugi mecz tej rywalizacji zaplanowany jest na 28 kwietnia 2023 roku. To spotkanie odbędzie się w Warszawie.

Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa 1:3 (21:25, 20:25, 25:18, 25:27)

Trefl Gdańsk: Lukas Kampa, Karol Urbanowicz, Jan Martinez Franchi, Bartłomiej Bołądź, Mikołaj Sawicki, Patryk Niemiec - Luke Perry (libero) - Jakub Czerwiński, Zhang Jingyin, Aliaksej Nasewicz, Dawid Pruszkowski (libero), Mariusz Wlazły

Projekt Warszawa: Jan Firlej, Jakub Kowalczyk, Kevin Tillie, Linus Weber, Artur Szalpuk, Jurij Semeniuk - Damian Wojtaszek (libero) - Niels Klapwijk, Igor Grobelny, Dawid Pawlun.

MVP: Artur Szalpuk