Jastrzębski Węgiel po raz czwarty! Ogromne emocje w finale PlusLigi

Jastrzębski Węgiel pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1 w trzecim meczu finału PlusLigi. Jastrzębianie wygrali 2—1 w rywalizacji do dwóch zwycięstw i po raz czwarty w historii wywalczyli mistrzostwo Polski siatkarzy. W finałowej rywalizacji nie brakowało emocji, zwrotów akcji i bardzo dobrej gry.

Spotkanie lepiej rozpoczęli jastrzębianie, którzy po asie Norberta Hubera prowadzili 10:6. Rywale też byli dobrze dysponowani w polu serwisowym, szybko złapali kontakt (11:10), ale środkowa część seta należała do gospodarzy. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla byli skuteczniejsi w ataku, dobrze prezentowali się w bloku i potrafili zaskoczyć rywali zagrywką – po asie Tomasza Fornala było 19:13. Goście zerwali się do walki, zmniejszyli różnicę do trzech oczek (21:18), ale jastrzębianie spokojnie dowieźli przewagę. Jurii Gladyr zamknął seta asem serwisowym (25:19).

Druga odsłona to mocne otwarcie gospodarzy (6:1), którzy później jeszcze powiększyli przewagę (12:5). Jurajscy Rycerze po nerwowym wstępie, wrócili do gry przy serwisach Mateusza Bieńka i złapali kontakt (12:11). Jastrzębianie jeszcze odskoczyli (18:14), ale w kolejnych akcjach ich gra się posypała. Goście wyrównali po asie Bartosza Kwolka (20:20), a seria zagrywek przyjmującego zawiercian trwała. Kolejny punktowy serwis był już na wagę piłki setowej (20:24), a brakujący punkt przyniósł błąd gospodarzy (21:25).

Początek trzeciego seta przyniósł wyrównaną rywalizację obu ekip (9:9). Później przewagę uzyskali jastrzębianie (13:10, 18:14). Przyjezdni odrobili straty po skutecznym ataku Karola Butryna (21:21). Końcówka przyniosła sporo emocji, ale też coraz bardziej widoczne było zmęczenie siatkarzy obu ekip. Seta rozstrzygnęły dwie akcje od stanu 23:23. Zawiercianie najpierw przestrzelili zagrywkę, po chwili popełnili błąd w ataku i to gospodarze wygrali 25:23.

Pomyślne zakończenie trzeciej partii uskrzydliło jastrzębian na początku kolejnego seta. Gospodarze szybko uzyskali kilka punktów zaliczki i po skutecznym ataku Tomasza Fornala prowadzili 8:4. W środkowej części seta utrzymywali wyraźną przewagę (15:9) i pewnie zmierzali po zwycięstwo. Jean Patry obijając blok rywali wywalczył piłkę meczową (24:17), a po autowym ataku zawiercian stało się jasne, że Jastrzębski Węgiel obronił tytuł mistrza Polski (25:18).



Skrót trzeciego meczu finału PlusLigi 2024:



Najwięcej punktów: Jean Patry (17), Tomasz Fornal (16), Norbert Huber (15), Rafał Szymura (12) – Jastrzębski Węgiel; Bartosz Kwolek (17), Mateusz Bieniek (12), Karol Butryn (12), Trevor Clevenot (10) – Aluron CMC Warta. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali blokiem (16–8). MVP: Jean Patry (16/34 = 47% skuteczności w ataku + 1 blok).

Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju po raz czwarty w historii wywalczyli mistrzostwo Polski. Wcześniej triumfowali w latach 2004, 2021 i 2023. Jastrzębski Węgiel jeszcze nie zakończył sezonu – awansował do finału Ligi Mistrzów, w którym 5 maja zagra z Itas Trentino.

Aluron CMC Warta po raz pierwszy w historii zagrała w finale; największym dotychczasowym sukcesem zawiercian był brązowy medal wywalczony w 2022 roku. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego sięgnęli w tym sezonie po Puchar Polski.

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:18)

Jastrzębski Węgiel: Rafał Szymura, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jarosław Macionczyk, Ryan Sclater, Marko Sedlacek. Trener: Marcelo Mendez.

Aluron CMC Warta: Trevor Clevenot, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn – Luke Perry (libero) oraz Daniel Gąsior, Michał Kozłowski, Patryk Łaba. Trener: Michał Winiarski.

Finał PlusLigi 2024:

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta 2—1

2024-04-24: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 25:27, 23:25)

2024-04-27: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (25:27, 25:22, 19:25, 23:25)

2024-04-28: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:18).

