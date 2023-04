W środowisku siatkarskim cały czas nie milkną echa potencjalnego transferu Urosa Kovacevicia do ligi rosyjskiej. Do tematu odniósł się prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie Kryspin Baran.

Serbski przyjmujący jest obecnie jednym z najlepszych zawodników występujących w PlusLidze. W bieżącym sezonie aż siedem razy odbierał z rąk komisarza zawodów statuetkę MVP. Znajduje się także w ścisłej czołówce rankingów najlepiej punktujących i najlepiej atakujących. Jego kontrakt z drużyną Zawiercia jest ważny jeszcze przez rok, ale nie jest pewne, czy Kovacević go wypełni. Serbem bardzo mocno interesuje się bowiem rosyjski Ural Ufa.

W sytuacji, w której działacze ze stolica Baszkortostanu zdecydowaliby się ściągnąć do siebie 29-latka, musieliby zapłacić zawiercianom niemałe pieniądze. Jak się jednak okazuje - na razie nie doszło nawet do żadnych rozmów.

- Sprawa wcale nie ruszyła z miejsca. Ona wprawdzie żyje medialnie, ale formalnie wcale istnieje. Tematu po prostu oficjalnie nie ma - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty prezes Baran.

Obecnie serbski gwiazdor jest kontuzjowany i nie może pomóc swojej drużynie w walce o wielki finał PlusLigi. Po dwóch meczach półfinałowej batalii podopieczni Michała Winiarskiego przegrywają 0:2 z Jastrzębskim Węglem. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Prezes Baran wierzy jednak, że Kovaceviciowi uda się niedługo wrócić na parkiet.

- W niedzielę rano udał się do Włoch do ortopedy, który pomagał mu w przeszłości, by jak najszybciej móc wrócić do zdrowia. Zmaga się z bólem pleców. Plan jest taki, że w poniedziałek ma wrócić do Polski po przejściu wizyty i zabiegu. Plan zakłada, że zagra jeszcze w środę, w czwartek, a do tego miejmy nadzieję w piątym meczu - zdradził.

Gdzie w przyszłym sezonie będzie można oglądać popisy żywiołowego przyjmującego? Sprawa zapewne wyjaśni się w najbliższych tygodniach.