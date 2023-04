Do wspaniałej sceny doszło w pierwszym meczu o piąte miejsce w PlusLidze między Treflem Gdańsk a Projektem Warszawa. Na zagrywce kończącego karierę Mariusza Wlazłego zmienił jego syn Arkadiusz.

W poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku rozpoczęła się rywalizacja o piąte miejsce w PlusLidze. W Gdańsku Trefl mierzył się z Projektem Warszawa. Był to zarazem ostatni mecz Mariusza Wlazłego przed własną publicznością. Warto bowiem przypomnieć, że legendarny polski siatkarz niedawno ogłosił, że po sezonie 2022/2023 zakończy swoją profesjonalną karierę.

Włodarze ekipy z Gdańska postanowili, że mecz ze stołecznym zespołem będzie wyjątkowy. Wlazły wyszedł na boisko w specjalnej oprawie, do wybranej przez siebie piosenki "Załoga G" zespołu Hurt. Podczas prezentacji zespołu na parkiecie pojawił się także syn bohatera poniedziałkowego starcia - Arkadiusz Wlazły.

Młodzik Trefla Gdańsk zmienił swojego ojca na jedną zagrywkę już na początku spotkania. Po serwisie młodego siatkarza zawodnicy Projektu Warszawa przyjęli piłkę. Do ataku wyskoczył Damian Wojtaszek, jednak nie był w stanie trafić w boisko. Po tej wymianie Arkadiusz Wlazły opuścił parkiet.

Wlazły przez lwią część seniorskiej kariery grał w PGE Skrze Bełchatów, z którą zdobył swoje wszystkie złota mistrzostw Polski. W 2015 roku trafił na krótko do Al-Arabi Ad-Dauha, skąd wrócił do Bełchatowa, gdzie grał aż do 2020 roku. Ostatnie trzy lata spędził w Treflu Gdańsk.

AA, Polsat Sport