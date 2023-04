Reprezentacja Polski siatkarzy zagra w Sosnowcu

O wydarzeniu poinformowano oficjalnie podczas piątkowej konferencji prasowej, która odbyła się na tej samej płycie boiska, na której zmierzą się obie drużyny.

– To dla nas wszystkich wielki honor, że gościć będziemy aktualnych wicemistrzów świata. Mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie nie będzie ostatnim i nie tylko męska, ale i żeńska reprezentacja Polski będzie tu gościć – mówił Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta Sosnowca. – Rozpoczynamy momenty, w których w naszym mieście gości duży sport. Taka była idea powstania tych wspaniałych obiektów sportowych – dodał, wskazując na ArcelorMittal Park, na który składają się stadion piłkarski, hala sportowa i lodowisko.

Za zaproszenie do Sosnowca dziękował prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

– Mam nadzieję, że to nie jedno spotkanie, ale będzie ich wiele – mówił. – Mecz z Niemcami to początek dużej pracy, bo mamy szanse na awans do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Gratuluję pięknego obiektu. Mam nadzieję, że wypełni się do ostatniego miejsca i już teraz zapraszam wszystkich kibiców – dodał.

Podczas spotkania z Niemcami na trybunach na pewno nie zabraknie osób związanych przez lata z sosnowiecką siatkówką – zarówno kibiców, jak i zawodniczek i zawodników.

W tej drugiej grupie będzie Waldemar Wspaniały, rodowity sosnowiczanin, kiedyś zawodnik Płomienia Milowice, a potem trener tego klubu i Kazimierza-Płomienia Sosnowiec, trener reprezentacji Polski, a obecnie szef Programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

– Mając 14 lat zacząłem karierę siatkarską będąc uczniem Technikum Energetycznego. Potem trafiłem do Płomienia Milowice. Dwadzieścia medali mistrzostw Polski, Puchar Europy – to już w tych czasach nie do powtórzenia – wspominał Waldemar Wspaniały, który podczas meczu Polska - Niemcy ma odebrać wyróżnienie w postaci medalu Zasłużonego Trenera Siatkówki w Polsce.

Zadowolenia z ogłoszonego występu w Sosnowcu kolejnej reprezentacji Polski i z siatkarskiej inauguracji obiektu nie kryła Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

– Bardzo się z tego cieszę. Nasze obiekty są ważne w rozwoju sportu. Mam nadzieję, że będą domem zarówno dla tych dyscyplin, jak i dla wszystkich innych rodzajów sportu – podsumowała prezes Skowronek.

Mecze towarzyskie reprezentacji Polski siatkarzy na rozpoczęcie sezonu 2023:

2023-05-25: Polska – Niemcy (czwartek, godzina 20.30) /Katowice

2023-05-26: Polska – Niemcy (piątek, godzina 17.30) /Sosnowiec.

RM, Polsat Sport, pzps.pl