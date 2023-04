NHL: Stars i Hurricanes zagrają w drugiej rundzie

Hokeiści Dallas Stars i Carolina Hurricanes awansowali do drugiej rundy play off ligi NHL. W meczach wyjazdowych "Gwiazdy" pokonały Minnesota Wild 4:1, a "Huragany" po dogrywce New York Islanders 2:1. Obie drużyny wygrały rywalizację do czterech zwycięstw 4-2.