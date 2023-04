Turniej ATP 1000 w Madrycie powoli się rozkręca, a na niedzielę zaplanowanych zostało kilka naprawdę ekscytujących pojedynków. Transmisje z imprezy w Polsacie Sport Extra, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Rywalizacja w stolicy Hiszpanii to jeden z najważniejszych elementów sezonu na nawierzchni ceglanej. W minionej kampanii turniej przed własną publicznością wygrał Carlos Alcaraz, który w finale pokonał 6:3, 6:1 Alexandra Zvereva. Niemiec mimo porażki w zeszłorocznym finale musi mieć bardzo dobre wspomnienia z gry w Madrycie. W 2018 i 2021 roku to właśnie on triumfował na obiektach Caja Mágica.

W niedzielę na korcie zobaczymy m.in. wspomnianego Zvereva, który w 1/16 finału zmierzy się z Francuzem Hugo Grenierem. Swój mecz rozegra także Hubert Hurkacz, którego rywalem będzie Borna Corić. Oprócz wyżej wymienionych panów swoje umiejętności tego dnia zaprezentują również Roberto Bautista-Agut, broniący tytułu Alcaraz czy Holger Rune.

Transmisje z turnieju ATP 1000 w Madrycie w Polsacie Sport Extra, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godz. 11.00.