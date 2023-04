Obaj zawodnicy walki wieczoru spokojnie rozpoczęli pojedynek. Żaden z nich nie miał zamiaru już na starcie ryzykować. Song zaczął dominować w oktagonie dopiero w czwartej rundzie, kiedy po jego mocnym uderzeniu Simon osunął się na matę, jednak uratował go gong, kończący rundę. W ostatniej części starcia pochodzący z Chin zawodnik ponownie dobrym lewym sierpowym sprowadził rywala do parteru. Po chwili na głowę Simona zaczął spadać grad ciosów, przez co sędzia zdecydował się przerwać walkę.

Walka Oleksiejczuka zakończyła się natomiast już w drugiej rundzie. Polak bardzo dobrze wszedł w pojedynek, wyprowadzając kilka mocnych uderzeń. Borralho odpowiadał swoimi ciosami, a w drugiej części walki był w stanie sprowadzić rywala do parteru. To okazało się zgubne dla polskiego zawodnika, który został poddany przez duszenie zza pleców.

Karta główna:

135 lb: Yadong Song (20-7-1) pokonał Ricky'ego Simona (20-4) przez techniczny nokaut w piątej rundzie.

185 lb: Caio Borralho (14-1) pokonał Michała Oleksiejczuka (18-6) przez poddanie w drugiej rundzie.

185 lb: Rodolfo Vieira (9-2) pokonał Cody'ego Brundage'a (8-4) przez poddanie w drugiej rundzie.

145 lb: Fernando Padilla (15-4) pokonał Juliana Erosę (28-11) przez techniczny nokatu w pierwszej rundzie.

265 lb: Marcos Rogerio de Lima (21-8-1) pokonał Waldo Cortesa-Acostę (9-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

170 lb: Trey Waters (8-1) pokonał Josha Quinlana (6-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

Karta wstępna:



265 lb: Martin Buday (12-1) pokonał Jake Collier (13-9) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

125 lb: Cody Durden (15-4-1) pokonał Charlesa Johnsona (13-5) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

135 lb: Irina Alekseeva (5-1) pokonała Stephanie Egger (8-4) przez poddanie w pierwszej rundzie.

135 lb: Marcus McGhee (7-1) pokonał Journey'a Newson (10-5) przez poddanie w drugiej rundzie.

135 lb: Jamey-Lyn Horth (6-0) pokonał Hailey Cowan (7-3) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

