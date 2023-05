Imponująca kolekcja aut Messiego. Ceny robią wrażenie

Jak przekazał "The Sun" , Argentyńczyk jest posiadaczem dużej liczby samochodów Audi. W garażu zawodnika Paris-Saint Germain znajduje się również wart cztery miliony funtów Pagani Zonda. Niemniej jednak najbardziej imponującym pojazdem w kolekcji Messiego jest Ferrari 335 S Spider Scaglietti. 35-latek zakupił go na aukcji za 28 milionów funtów.

Co ciekawe, wspomniany Pagani Zonda nie jest dopuszczony do jazdy na drogach. Włoskim supersamochodem można poruszać się jedynie po przystosowanych do tego torach.

W garażu Messiego znajdują się również takie pojazdy jak m.in. Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe (wart 113 tysięcy funtów), Cadillac Escladae (70 tysięcy funtów), Audi R8 Spyder (118 tysięcy funtów), Range Rover Vogue (79 tysięcy funtów), Mercedes SLS (200 tysięcy funtów) czy Audi Q7 (62 tysiące funtów).

mtu, Polsat Sport