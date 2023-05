PSG rozbije bank? Paryżanie poszukują środkowego napastnika

Aktualni mistrzowie Francji nadal poszukują odpowiedniej formuły, która przyniosłaby im wymarzone sukcesy w Europie. Wydawać by się mogło, że trio Neymar-Messi-Mbappe musi przynieść oczekiwane rezultaty, ale paryżanie dalej nie mają w swojej gablocie pucharu za zwycięstwo w Lidze Mistrzów.

Leo Messi dalej nie przedłużył wygasającego w czerwcu kontraktu, co tylko zwiększa liczbę spekulacji dotyczących składu PSG na nowy sezon. Jak podają francuscy żurnaliści z Canal+, w kręgu zainteresowań paryżan znalazło się trzech światowej klasy środkowych napastników. Francuski klub chciałby ściągnąć do siebie dwóch z nich.

Trzy wymieniane kandydatury to Harry Kane z Tottenhamu, Victor Osimhen z Napoli oraz Randal Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt. Docelowo mieliby oni zastąpić Messiego i być wspierani z bocznych sektorów przez Neymara, a także Mbappe.

Z pewnością włodarze PSG będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Osimhen według włoskich dziennikarzy nie opuści Neapolu za mniej niż 150 milionów euro. We Frankfurcie również nie zamierzają pozbywać się swojej gwiazdy za "grosze". Harry Kane ma ważny kontrakt z Tottenhamem tylko do czerwca 2024, ale nie oznacza to, że "Spurs" chętnie oddadzą swojego najlepszego piłkarza.

Czy Paris Saint-Germain rozbije bank?