Klub oficjalnie rozstał się z polskim siatkarzem! "Nie wykorzystał swoich szans"

Przemysław Smoliński nie będzie reprezentował biało-niebieskich w sezonie 2023/24. Umowa z zawodnikiem nie została przedłużona. Warto przypomnieć, że było to już drugie spotkanie Smolińskiego z Suwałkami. Wcześniej bowiem reprezentował on barwy tego klubu na pierwszoligowych parkietach – w sezonie 2014/15.

– Rozstając się z Przemkiem mamy poczucie, że to historia, która mogłaby jeszcze trwać. W naszej ocenie nie wykorzystał on jednak w stu procentach swoich szans, które otrzymał na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dziękujemy natomiast Przemkowi za włożoną pracę, cierpliwość i pełen profesjonalizm na treningach. To bardzo doświadczony zawodnik, który z pewnością świetnie odnajdzie się w nowej przestrzeni. Zyczymy mu wszystkiego co najlepsze i powodzenia w dalszej karierze – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik.





🆕 Przemysław Smoliński, środkowy Ślepska Malow Suwałki, nie będzie reprezentował biało-niebieskich w sezonie 2023/2024 ‼️ ❌ Umowa z 30-letnim zawodnikiem nie zostanie bowiem przedłużona.



Przemysław Smoliński po raz drugi w swej karierze trafił do Suwałk w 2021 roku z Cuprum Lubin. W barwach Ślepska zagrał w PlusLidze 24 mecze, w których zdobył 48 punktów.

Najlepsze akcje Przemysława Smolińskiego w sezonie 2022/23 w materiale wideo:

