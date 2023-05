Katarzyna Niewiadoma (Canyon Sram Racing) zajęła 16. miejsce na drugim etapie kolarskiego wyścigu Vuelta a Espana z Orihueli do Pilar de la Horadada (105,8 km) i zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. We wtorek zwyciężyła Holenderka Charlotte Kool (DSM).

Niewiadoma jest na razie najlepsza z Polek. Drugi etap ukończyła w pierwszej grupie bez straty czasowej do Kool. Na drugiej pozycji uplasowała się rodaczka zwyciężczyni Marianne Vos (Jumbo-Visma), która została liderką klasyfikacji generalnej. Trzecie miejsce zajęła Amerykanka Chloe Dygert (Canyon Sram Racing).

ZOBACZ TAKŻE: Rozwiązali kontrakt z kolarzem, który zastrzelił kota

W poniedziałek, na inaugurację zawodów, w jeździe drużynowej na czas zwyciężyła ekipa Jumbo-Visma, a pierwszą liderką wyścigu została broniąca jej barw Anna Henderson. We wtorek Brytyjka była dziewiąta i spadła na czwartą pozycję ze stratą sześciu sekund do Vos, pięciu do Dygert i czterech do Holenderki Riejanne Markus (Jumbo-Visma). Niewiadoma ma z kolei siedem sekund straty do Vos.

Tyle samo traci sklasyfikowana na dziewiątej pozycji Agnieszka Skalniak-Sójka (Canyon Sram Racing), która na drugim etapie zajęła 40. miejsce.

W peletonie tegorocznego wyścigu są jeszcze trzy polskie zawodniczki: Karolina Kumięga (UAE Team ADQ) 51. lokata, Aurela Nerlo (Massi-Tactic) - 66., a Agata Flis (Farto-BTC) - 129.

Kobiecy odpowiednik Vuelta a Espana odbywa się od 2015 roku w różnej formule. Tegoroczna edycja po raz pierwszy składa się z siedmiu etapów i potrwa tydzień. Zakończy się w niedzielę etapem z górską metą w Lagos de Covadonga w Asturii.

MC, PAP