FC Barcelona coraz bliżej trofeum! Jest awans

FC Barcelona została pierwszą drużyną, która awansowała do turnieju finałowego (Final Four) Euroligi koszykarzy. W trzecim meczu ćwierćfinałowym pokonała na wyjeździe Żalgiris Kowno 77:66 i wygrała rywalizację play off 3-0.

Szkoleniowcem zespołu z Katalonii jest jeden z najlepszych graczy w Europie, urodzony w Kownie Sarunas Jasikevicius. Litwin to mistrz Starego Kontynentu (2003) i brązowy medalista igrzysk (2000), który czterokrotnie jako zawodnik zdobywał mistrzostwo Euroligi - w 2003 z FC Barcelona, w 2004 i 2005 z Maccabi Tel Awiw (w tym drugim roku został wybrany MVP finału), zaś w 2009 z Panathinaikosem Ateny.

Jednym z asystentów jest Tomas Masiulis, pięciokrotny mistrz Polski z Treflem Sopot (2004-2008). Jako trener, obecnie 47-letni Jasukevicius, awansował do Final Four w 2021 r. także z Barceloną, ale w finale musiał uznać wyższość zespołu Anadolu Efes Stambuł (81:86). Przed rokiem klub z Katalonii zajął trzecie miejsce w Final Four.

Barcelonę do wygranej w Kownie poprowadził czeski duet - Tomas Satoransky i Jan Vesely. Obydwaj zdobyli po 14 pkt, a Satoransky dodał do swoich statystyk pięć asyst. Barcelona w półfinale turnieju Final Four zmierzy się z lepszym z pary ćwierćfinałowej Real Madryt - Partizan Belgrad.

W drugim środowym ćwierćfinałowym meczu Olympiakos Pireus pokonał w Stambule Fenerbahce 72:71, a punkty na wagę zwycięstwa, rzutem zza linii 6,75 m na sekundę przed końcem zdobył Kostas Sloukas. Był on najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Grecji - uzyskał 25 pkt. Miał także sześć asyst i cztery zbiórki, co dało mu najwyższy wskaźnik efektywności w obydwu drużynach - 34.

Kolejny mecz w Stambule odbędzie się w piątek, 5 maja.

Natomiast w czwartek rozegrane zostaną spotkania numer cztery w parach Partizan Belgrad - Real Madryt i Maccabi Tel Awiw - AS Monaco. Drużyny z Serbii i z Monako prowadzą 2-1. W meczu w Belgradzie po gigantycznej, niesportowej aferze-bijatyce w spotkaniu numer dwa w Madrycie, nie zagra ponownie kilku podstawowych zawodników, którzy otrzymali kilkumeczowe dyskwalifikacje.

Turniej Final Four w 2023 roku odbędzie się w mogącej pomieścić 15 tysięcy koszykarskich kibiców Żalgirio Arenos w dniach 19-21 maja.

AA, PAP