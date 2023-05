Polonia Warszawa z francuskim trenerem. Chce być kuźnią talentów

SKK Polonia Warszawa poprowadzi w nowym sezonie debiutant w ekstraklasie Francuz Jerome Fournier, znany z pracy z żeńskimi kadrami nad Sekwaną. - Chcemy, by Polonia była kuźnią talentów, który przygotuje koszykarki do gry w reprezentacji - powiedział PAP prezes Łukasz Tusiński.

50-letni Fournier prowadził zespoły narodowe Francji U15-U20 oraz współtworzył system szkoleniowy dla francuskiej federacji w latach 2009-2022 realizowany w INSEP (Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance).

Ze szkoleniowcem, który w ekstraklasie koszykarek nad Sekwaną pracował w latach 2013-2016 z seniorską ekipą Toulouse Metropole Basket, Polonia podpisała trzyletni kontrakt. Będzie on obowiązywał od 1 lipca, gdy trener stawi się w stolicy, ale już teraz Francuz zdalnie pracuje z dyrektorem sportowym SKK Adamem Kubaszczykiem nad koncepcją składu zespołu i funkcjonowaniem klubu nie tylko w najbliższym sezonie.

Fournier zastąpił w Polonii Macieja Gordona, który prowadził zespół nieprzerwanie od sezonu 2020/21 i w nim wywalczył awans z 1. ligi do ekstraklasy. W kolejnych dwóch sezonach w najwyższej klasie rozgrywek ”Czarne Koszule” zajęły dwa razy siódmą lokatę, przegrywając w 1. rundzie play off - ćwierćfinałach z faworytami z Lublina i Polkowic (odpowiednio wiosną 2022 i 2023 r.).

- Zmieniamy formułę działania i pomysł na klub. Chcemy, by trafiały do nas zawodniczki z potencjałem, nie tylko nastolatki, w przedziale 16-20 lat. To projekt bez ograniczeń wiekowych. Chcemy mieć talenty i rozwijać je, by nasze koszykarki trafiały do reprezentacji czy innych, mocniejszych, także europejskich klubów. Moim marzeniem jest to, by trzyletni projekt dał kadrze zawodniczkę pierwszej piątki czy koszykarkę, która podpisze kontrakt z takim klubem jak Fenerbahce Stambuł, mistrzem Euroligi - podkreślił Tusiński.

Ważny kontrakt spośród koszykarek z minionego sezonu na tylko rezerwowa Alicja Jańczak, ale rozmowy z innymi trwają.

- Mamy koszykarki, które przeszły z nami drogę od pierwszej ligi do ekstraklasy. Z poszczególnymi zawodniczkami z polskiego "kręgosłupa" rozmawiamy o dalszej współpracy, bo uważam, że w każdym wieku można i trzeba się rozwijać. Mogę zdradzić, że są zainteresowane projektem i długofalową pracą z nowym szkoleniowcem - dodał.

Tusiński uważa, że stołeczny klub dokonał radykalnej zmiany w filozofii myślenia o budowie drużyny w ekstraklasie. W rewolucyjnych zmianach istotna rolę będzie odgrywał sam szkoleniowiec.

- Priorytetem Polonii będzie długoletnia - dwu-trzyletnia praca z zawodniczkami, przede wszystkim Polkami, indywidualna i mentalna. W niej właśnie specjalizuje się trener Fournier. Oprócz dyplomu trenerskiego ukończył także studia psychologiczne oraz kursy zarządzania sportem, a także z dziedziny komunikacji i pedagogiki - przyznał..

- Oczywiście to nie oznacza, że nie mamy i nie stawiamy przed nim celów sportowych. Projekt nie miałby sensu, gdyby po sezonie Polonia nie zdołała się utrzymać w ekstraklasie. Byliśmy i jesteśmy zadowoleni z pracy wykonanej przez trenera Macieja Gordona, ale chcemy zrobić coś nowego, wzorując się na systemie szkolenia współtworzonym przez Fourniera dla federacji Francji. Wychodzimy z klubowej strefy komfortu. To świadome ryzyko, także po to, by w perspektywie wzmocnić reprezentację Polski, która w rankingu FIBA zajmuje odległe miejsce” - dodał.

Zadania stawiane przed trenerem Fournierem, którego system szkolenia "wyprodukował" takie gwiazdy kadry "Trójkolorowych", jak olimpijki: Sandrine Gruda, Olivia Epoupa, czy mistrzynie świata w koszykówce 3x3 z 2022 r., definiuje jasno.

- Rekrutacja, skauting, rozwój indywidualny. Szukaliśmy osoby z takim CV trenerskim i Fournier pasuje do niej znakomicie. Jednocześnie ona sam chciał spróbować czegoś nowego w swojej karierze. Tu idealnie zgrały się nasze ścieżki. Ważne jest to, że jego nazwisko na naszą listę potencjalnych trenerów trafiło od kilku osób. Znali go polscy szkoleniowcy z kontaktów reprezentacyjnych i warsztatowych - Fournier prowadził wykłady na klinikach trenerskich - podkreślił prezes SKK Polonia.

Właśnie w roli wykładowcy francuski trener SKK Polonii pojawi się w Polsce w połowie czerwca - będzie uczestniczył w klinice trenerskiej organizowanej przez polską federację koszykówki.

MC, PAP