"Miałam mocne rywalki, do tego biegłam z ósmego toru, więc nie widziałam, co dzieje się za moimi plecami. Ale to nie był dla mnie problem" - powiedziała Natalia Kaczmarek po biegu na 400 m w piątkowym mityngu Diamentowej Ligi w Dausze, w którym zajęła trzecie miejsce.