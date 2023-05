Mistrz świata o wielkim talencie polskiej siatkówki. "Wskoczył na głęboką wodę"

Trener Nikola Grbić na obecny sezon reprezentacyjny powołał czterech zawodników grających na pozycji libero. Są nimi: Kuba Hawryluk (Indykpol AZS Olsztyn), Jakub Popiwczak (Jastrzębski Węgiel), Kamil Szymura (Cuprum Lubin) oraz Paweł Zatorski (Asseco Resovia).

Zobacz także: Po co w siatkówce libero?

Eksperci alarmują, że dwaj czołowi siatkarze na tej pozycji, czyli Paweł Zatorski i Jakub Popiwczak nie prezentowali najwyższej formy w sezonie klubowym. Czy przełoży się to na grę w reprezentacji?

– Mam nadzieję, że trener Grbić wie, co robi. Pamiętajmy, że sezon klubowy i sezon reprezentacyjny to dwie inne rzeczy. Czasami sezony rozgrywane w klubie nie są dobre, jak sezony w reprezentacji. Zmienia się grupa, zmienia się otoczenie, są twoi najbliżsi, z którymi masz lepszy kontakt. To może zaowocować podniesieniem umiejętności – powiedział Damian Wojtaszek w magazynie #7strefa.

– Ja, w przeciwieństwie do was, nie boję się o pozycję libero. Ta rywalizacja, która będzie w tym sezonie, czyli pomiędzy Pawłem Zatorskim i Jakubem Popiwczakiem, będzie przynosiła rezultaty – uspokoił mistrz świata z 2018 roku.

Dwóch doświadczonych libero uzupełniają dwaj młodsi zawodnicy. Kamil Szymura (rocznik 1999), w kadrze zadebiutował w poprzednim sezonie. Kuba Hawryluk (rocznik 2003) do tej pory błyszczał w kadrach juniorskich. Jest uważany za talent na tej pozycji.

– Wskoczył na głęboką wodę, bo wygryzł pierwszego libero w swoim klubie. Chciałbym go zobaczyć w całym sezonie, bo on pod koniec sezonu już nie grał. Chciałbym zobaczyć go w meczu pod presją, w którym trzeba coś wygrać – ocenił Wojtaszek.

– Chłopak ma papiery, żeby być dobrym libero. Jest uniwersalny. Ma dobrą wystawę piłki sytuacyjnej. Jest opanowany na przyjęciu. Czasami jak popełni błąd, to na jego twarzy nie widać zdenerwowania i nie boi się przyjąć kolejnej piłki. Fajnie, że jest taki libero, to dobrze patrząc perspektywy PlusLigi i reprezentacji – zaznaczył doświadczony libero.

Damian Wojtaszek wymienił nazwisko kolejnego utalentowanego zawodnika na tej pozycji.

– Jest jeszcze jeden fajny młody libero – Maksymilian Granieczny. Słyszałem o nim wiele superlatyw od chłopaków z Jastrzębskiego Węgla. Chyba teraz pójdzie do grania. Też jestem ciekaw, jak się zachowa w przeciągu całego sezonu. Treningi czy wskoczenie do składu na pojedynczy mecz to jest coś całkiem innego, jak utrzymanie poziomu we wszystkich meczach, które grasz w PlusLidze – powiedział.

Cała dyskusja w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport