Już 8 maja reprezentacja Polski siatkarzy rozpocznie zgrupowanie w Spale do tegorocznego sezonu. Selekcjoner naszej drużyny narodowej Nikola Grbić ogłosił listę 30 zawodników powołanych do szerokiej kadry.

Z 30 siatkarzy, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski, Grbić dokona kolejnej selekcji. Wybrani przez niego zawodnicy rozpoczną 8 maja zgrupowanie w Spale.

Grbić ma czas do 2 maja, aby zgłosić szeroki skład na tegoroczne zmagania w Lidze Narodów. Serbski szkoleniowiec nie wyklucza zmian w trakcie trwania sezonu.

Wśród powołanych nie brakuje największych gwiazd reprezentacji, takich jak Bartosz Kurek, Wilfredo Leon czy Paweł Zatorski.

Lista powołanych siatkarzy do szerokiej kadry:

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Dawd Dulski, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Jakub Szymański, Aleksander Śliwka

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Janusz, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz

Środkowi: Sebastian Adamczyk, Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Karol Urbanowicz

Libero: Kuba Hawryluk, Jakub Popwiczak, Kamil Szymura, Paweł Zatorski

Warto zaznaczyć, że tegoroczny sezon reprezentacyjny obfituje w wiele ważnych turniejów. Oprócz zmagań w Lidze Narodów, które rozpoczną się 7 czerwca, odbędą się także mistrzostwa Europy w dniach 28 sierpnia - 16 września w Bułgarii, Izraelu, Macedonii Północnej i Włoszech. Polacy zagrają w grupie C z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami oraz Danią.

Od 30 września do 8 października potrwa turniej kwalifikacyjny w Chinach do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. W grupie C Biało-Czerwoni zmierzą się z gospodarzami, a także Argentyną, Holandią, Kanadą, Meksykiem i Bułgarią. Awans zapewnią sobie dwie najlepsze ekipy.

Wracając do Ligi Narodów, podopieczni Grbicia zagrają najpierw w japońskiej Nagoi, gdzie spotkają się z Francją, Iranem, Bułgarią i Serbią. Następnie przeniosą się do Rotterdamu, gdzie rywalami będą Niemcy, Holendrzy, Amerykanie i Włosi. Na zakończenie rundy grupowej Biało-Czerwoni w Passay City na Filipinach zagrają ze Słowenią, Brazylią, Kanadą i Japonią.

Turniej finałowy odbędzie się w Gdańsku w dniach 19-23 lipca, gospodarze mają zapewniony udział.

Przypomnijmy, że wcześniej szeroką kadrę zawodniczek ogłosił selekcjoner polskich siatkarek - Stefano Lavarini.