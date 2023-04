W środę selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić ogłosił listę 30 zawodników powołanych do szerokiej kadry na sezon 2023. - Każde powołania wzbudzają emocje, ale w tym roku są one optymalne, choć pewnych dyskusji tutaj nie unikniemy - powiedział Tomasz Swędrowski, komentator Polsatu Sport.

Tego lata nasza reprezentacja będzie brała udział w trzech ważnych imprezach: rozgrywkach Ligi Narodów, mistrzostwach Europy oraz turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Ze względu na tak dużą ilość grania w tym sezonie, Grbić zdecydował się powołać do reprezentacji aż 30 siatkarzy.

- Każde powołania wzbudzają emocje, ale w tym roku są one optymalne, choć pewnych dyskusji tutaj nie unikniemy. Chodzi oczywiście o Fabiana Drzyzgę i Macieja Muzaja, czyli dwóch zawodników, którzy mieli naprawdę dobry sezon, ale powołani nie zostali. Chociaż można było się tego spodziewać już po poprzednim sezonie. Wtedy Drzyzga w ogóle nie otrzymał powołania, a Maciej Muzaj wypadł z tej listy już po pierwszym turnieju w Kanadzie. W tym sezonie również nie zostali powołani, chociaż mieli tutaj dobre rozgrywki. To są decyzje trenera i to on będzie z nich rozliczany. Jak zdobędzie medal, to będzie noszony na rękach. Jeśli przegra, to wszystkie powołania będzie mu się oczywiście wypominać – powiedział Tomasz Swędrowski.



Na liście powołanych zawodników znalazły się również nazwiska debiutantów, którzy zostali wyróżnieni przez selekcjonera za swoją dobrą dyspozycją w tym sezonie ligowym. Nie zabrakło również siatkarzy, powracających do reprezentacji po kilkuletniej przerwie.



- Jest Marcin Komenda i Artur Szalpuk, co na pewno może cieszyć. Jest i fala młodych zawodników, na czele z Gierżotem i Dulskim. Są też inni, którzy dołączają do tej reprezentacji: Sebastian Adamczyk, Mikołaj Sawicki czy Jakub Hawryluk. To może cieszyć. Oczywiście nie wszyscy będą grali, bo to będzie podział na pewne grupy. Niektórzy może nawet nie wystąpią w żadnym spotkaniu, ale myślę, że sam trening w tak doborowym towarzystwie już będzie miał wielkie znaczenie dla tych młodych graczy – przyznał komentator Polsatu Sport.

OL, Polsat Sport