Polskie siatkarki szlifują formę przed rozpoczynającym się wielkimi krokami sezonem reprezentacyjnym. We czwartkowe późne popołudnie podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się w towarzyskim starciu z Holandią. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Holandia? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Ubiegłoroczny sezon był znakomity dla naszych siatkarek - jeden z lepszych w tym stuleciu. Dowodem na to nie tylko brązowy medal Ligi Narodów, ale przede wszystkim kwalifikacja olimpijska, którą udało się wywalczyć przed własną publicznością. Dzięki temu polskie siatkarki zagrają w najważniejszej imprezie czterolecia pierwszy raz od 2008 roku, a czwarty raz w historii.

To właśnie zmagania w Paryżu są priorytetowe dla ekipy Lavariniego, ale po drodze czekają nas jeszcze turnieje Ligi Narodów, w których Biało-Czerwone też chcą powalczyć o jak najlepszy wynik. W nich zagramy już bez presji związanej z punktami rankingowymi potrzebnymi do olimpijskiej przepustki.

- Jedziemy podstawowym składem i chcemy wygrać, to co możemy. Nam nie są potrzebne punkty, nie patrzymy już na ranking, jak np. Włoszki. Ale traktujemy to jako przygotowania pod igrzyska i każdy mecz wygrany będzie nas cieszył. Będziemy na pewno walczyć na sto procent - powiedziała jedna z liderek naszej kadry, atakująca Magdalena Stysiak w rozmowie z Polsatem Sport.

We czwartek Polki zagrają towarzysko z Holenderkami, które w przeciwieństwie do naszych siatkarek - nie zapewniły sobie kwalifikacji na igrzyska. "Oranje" wciąż mają jednak szansę wywalczyć jedno z pięciu wolnych miejsc, o czym zadecyduje ranking FIVB.

Ostatni raz Biało-Czerwone rywalizowały z "Pomarańczowymi" w czerwcu ubiegłego roku w ramach jednego z turniejów Ligi Narodów. Wówczas nasze siatkarki uległy 0:3 i była to jedna z dwóch porażek poniesionych w fazie zasadniczej. Polki na zwycięstwo z Holenderkami czekają od stycznia 2020 roku, kiedy wygrały 3:1 w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Holandia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Holandia od godz. 18:30 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 17:30.