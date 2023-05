Stało się! Lechia Gdańsk po 15 latach spada z Ekstraklasy

Stało się to, na co zanosiło się od kilku tygodni. Lechia Gdańsk po sezonie pożegna się z PKO BP Ekstraklasą. W spotkaniu 31. kolejki "Biało-Zieloni" przegrali u siebie 1:3 z Zagłębiem Lubin. Przypomnijmy, że Lechia występowała w elicie nieprzerwanie od 2008 roku.

Sobotni mecz rozpoczął się obiecująco dla zespołu Davida Badii. Bramkę na 1:0 w 16. minucie gry zdobył Jarosław Kubicki. Goście doprowadzili do wyrównania pięć minut przed przerwą. Do siatki trafił Bartosz Kopacz. Zagłębie wyszło na prowadzenie w 70. minucie spotkania za sprawą Kacpra Chodyny. Wynik meczu w doliczonym czasie gry ustalił Tomasz Pieńko.

Przed meczem było jasne, że porażka odbierze gdańszczanom matematyczne szanse na utrzymanie. Tym samym na trzy kolejki przed końcem sezonu już wiadomo, że kampanię 2023/2024 Lechia poza PKO BP Ekstraklasą.

Ekipa z Gdańska to druga drużyna, która nie ma już najmniejszych szans na zachowanie ligowego bytu. Wcześniej z ligi spadła zamykająca stawkę Miedź Legnica. Dramatyczna walka o utrzymanie czeka piłkarzy Śląska Wrocław. Zespół Jacka Magiery traci do 15. Korony Kielce trzy punkty, a do 14. Wisły Płock cztery. Warto jednak dodać, że obie te drużyny mają o jeden rozegrany mniej niż Śląsk.

Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 1:3 (1:1)

Bramki: Kubicki 17 - Kopacz 40, Chodyna 70, Pieńko 89

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Jakub Bartkowski, Michał Nalepa, Kristers Tobers, Joel Abu Hanna (85. Rafał Pietrzak) - Bassekou Diabate, Jarosław Kubicki (77. Kevin Friesenbichler), Jakub Kałuziński, Flavio Paixao (77. Maciej Gajos), Marco Terrazzino (58. Ilkay Durmus) - Łukasz Zwoliński

Zagłębie Lubin: Sokratis Dioudis - Bartłomiej Kłudka, Aleks Ławniczak, Bartosz Kopacz, Mateusz Grzybek - Kacper Chodyna, Łukasz Łakomy, Marko Poletanovic (82. Tomasz Makowski), Filip Starzyński (65. Tomasz Pieńko), Damjan Bohar (72. Sasa Zivec) - Dawid Kurminowski (82. Martin Doleżal)

Żółte kartki: Bartkowski, Nalepa, Zwoliński

MC, PAP