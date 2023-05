W sobotnim meczu 35. kolejki Premier League ekipa Liverpoolu zagra na Anfield z Brentford. Gospodarze wciąż marzą o awansie do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, dlatego koniecznie muszą wygrać to spotkanie. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

"The Reds" plasują się na piątym miejscu z czterema punktami straty do czwartego Manchesteru United, który dodatkowo rozegrał jedno spotkanie mniej. Tuż za podopiecznymi Jurgena Kloppa plasuje się Brighton z czterema "oczkami" mniej, ale i aż dwoma spotkaniami więcej do rozegrania. To oznacza, że sytuacja Liverpoolu w kontekście walki o Champions League jest bardzo trudna, lecz nie beznadziejna.

Klub z Anfield koniecznie potrzebuje zwycięstw do końca sezonu, aby realnie myśleć o awansie do pierwszej czwórki. Brak realizacji tego celu byłby z pewnością bardzo dużym rozczarowaniem dla zespołu, który nie tak dawno sięgał po triumf w Premier League oraz Lidze Mistrzów.

Forma Liverpoolu w ostatnich tygodniach jest wysoka, czego dowodem seria pięciu zwycięstw z rzędu. W poprzedniej kolejce "The Reds" wygrali u siebie z Fulham 1:0.

Brentford to jednak niewygodny rywal, który plasuje się na dziewiątej lokacie i wciąż może mieć chrapkę nawet na awans do europejskich pucharów, tracąc do siódmej lokaty tylko cztery punkty. Zespół ten odniósł dwie wygrane z rzędu i jest niepokonany od trzech meczów. W styczniu tego roku pokonał Liverpool 3:1, do którego traci obecnie dziewięć "oczek".

Relacja i wynik na żywo meczu Liverpool - Brentford od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport