W nocy z soboty na niedzielę odbędzie się gala UFC 288. W walce wieczoru dojdzie do hitowego starcia o pas kategorii koguciej pomiędzy Aljamainem Sterlingiem a Henrym Cejudo. Transmisja gali w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Cejudo wróci do oktagonu największej światowej organizacji MMA po 1092 dniach przerwy. Amerykanin z meksykańskimi korzeniami był w przeszłości złotym medalistą olimpijskim w zapasach, a także mistrzem UFC w kategorii muszej oraz koguciej. Ostatni raz walczył w maju 2020 roku, kiedy to pokonał Dominicka Cruza. Później ogłosił zakończenie kariery, jednak postanowił wrócić ze sportowej emerytury.

ZOBACZ TAKŻE: Dojdzie do głośnego rewanżu z udziałem Jana Błachowicza? Polak podgrzewa atmosferę

Cejudo zaatakuje w weekend pas kategorii koguciej, który posiada Sterling. Wywalczył go w pojedynku z Petrem Yanem (wygrana przez dyskwalifikację), później obronił w rewanżu. Ostatnio w oktagonie widzieliśmy go w październiku 2022 roku, kiedy to nie sprostał mu T.J. Dillashaw.

Ciekawie będzie również w co main evencie, w którym zobaczymy Belala Muhammada oraz Gilberta Burnsa. Obaj są w czołówce kategorii półśredniej i dla każdego z nich ta walka może być ostatnią przed szansą mistrzowską.

Karta walk UFC 288

Walka wieczoru

61.2 kg.: Aljamain Sterling (22-3-0) vs Henry Cejudo (16-2-0) - o pas kategorii koguciej

Karta główna

77.1 kg.: Belal Muhammad (22-3-0) vs Gilbert Burns (22-5-0)

52.2 kg.: Jéssica Andrade (24-10-0) vs Xiaonan Yan (16-3-0)

65.8 kg.: Movsar Evloev (16-0-0) vs Bryce Mitchell (15-1-0)

65.8 kg.: Kron Gracie (5-1-0) vs Charles Jourdain (13-6-1)

IM, Polsat Sport