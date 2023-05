Wymowne słowa trenera Resovii. "Nie wiem, czy to wystarczy do trzeciego miejsca"

Rzeszowianie kapitalnie radzili sobie w fazie zasadniczej rozgrywek PlusLigi. W 30 meczach Resovia wygrała 24 mecze i z dużym optymizmem przystąpiła do zmagań w play-off. O ile w ćwierćfinale ekipa Medeiego zgodnie z planem poradziła sobie z PSG Stalą Nysa, to w półfinale musiała uznać wyższość ZAKS-ie.

Teraz Resovia walczy o brązowy medal - pierwszy krążek w PlusLidze od 2016 roku. Rywalem jest Warta Zawiercie. "Jurajscy Rycerze" wygrali pierwsze starcie na Podpromiu 3:2, ale w drugim spotkaniu lepsza okazała się drużyna rzeszowska, zwyciężając 3:1. Rywalizacja przenosi się na Podkarpacie.

Problemem Resovii są kontuzje takich zawodników jak Maciej Muzaj i Klemen Cebulji. Rzeszowianie walczą z całych sił, ale ich szkoleniowiec ma świadomość, że do medalu może zabraknąć szerszej kadry.

- Nie wiem, czy to wystarczy do wygrania rywalizacji o trzecie miejsce, ale pokazaliśmy w Zawierciu, że wciąż walczymy i staramy się znaleźć rozwiązania pomimo problemów zdrowotnych jakie nas dotknęły. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w tym momencie w dobrej kondycji i mamy kłopoty, ale każdy w drużynie daje z siebie wszystko i do końca się nie poddamy - przyznał Medei w rozmowie z PlusLigą.

Włoski trener liczy, że kontuzjowani zawodnicy wrócą jeszcze do gry w tym sezonie.

- Zdajemy sobie sprawę, że na razie mamy na koncie tylko jedno zwycięstwo, a chcąc wygrać walkę o brąz, potrzebujemy jeszcze dwóch wygranych. Już myślimy o tym, żeby dobrze przygotować się do meczu numer trzy. Na szczęście urazy Klemena Cebulja i Macieja Muzaja nie są na tyle poważne, aby wykluczały ich z gry do końca sezonu. Jest szansa, że będą gotowi do gry - jeśli nie na wtorkowy mecz w Rzeszowie, to może na kolejny w Zawierciu. Robimy wszystko co w naszej mocy żeby zaleczyć ich urazy. Na pewno bardzo by nam się przydali, ale będziemy korzystali z tych graczy, którzy będą dostępni - rzekł Medei.

Kolejny mecz Resovii z Wartą odbędzie się 9 maja w Rzeszowie. Czwarte spotkanie zostało zaplanowane na 13 maja.

KN, Polsat Sport