Olympiakos pokonał w wypełnionej w komplecie hali w Pireusie Fenerbahce Stambuł 84:72 w piątym meczu ćwierćfinału i jako drugi zespół awansował do turnieju finałowego Euroligi koszykarzy (Final Four) w Kownie.

Olympiakos, który był najlepszą drużyną sezonu zasadniczego(bilans 24-10), wygrał rywalizację z Fenerbahce (bilans 19-15) 3-2.

FC Barcelona to pierwsza ekipa, która wywalczyła awans do Final Four, pokonując w ćwierćfinale 3-0 Żalgiris Kowno. Finałowy turniej Euroligi odbędzie się w dniach 19-21 maja właśnie w tym litewskim mieście.

Rywalizacja Olympiakosu z Fenerbahce była pojedynkiem dwóch greckich szkoleniowców, z którego zwycięsko wyszedł starszy, 57-letni Georgios Bartzokas. To on w 2013 r. zdobył mistrzostwo Euroligi z klubem z Pireusu, a w 2022 był czwarty z tą drużyną. Trener Fenerbahce, 52-letni Dimitrios Itoudis mistrzostwo Euroligi wywalczył dwa razy - w 2016 i 2019 z CSKA Moskwa.

Najwięcej punktów dla Olympiakosu zdobyli: Kostas Sloukas - 22 i Sasza Wezenkow - 17, zaś Kostas Papanikolau miał double-double - 14 pkt i 11 zbiórek. W Fenerbahce najlepszym strzelcem był Marko Guduric - 26 pkt (m.in. 8 celnych z 12 rzutów za trzy punkty), a 14 pkt rzucił Jonathan Motley.

Rywalem mistrza Grecji w półfinale Euroligi w Kownie będzie zwycięzca środowego piątego spotkania w parze AS Monaco - Maccabi Playtika Tel Awiw. FC Barcelona o finał zmierzy się natomiast z lepszym z pary Real Madryt - Partizan Belgrad (piąty mecz także w środę).

Wynik ćwierćfinału Euroligi:

Olympiakos Pireus - Fenerbahce Beko Stambuł 84:72 (20:15, 24:18, 21:19, 19:20)

MC, PAP