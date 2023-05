Kolejny problem w Lechii! Piłkarze nie otrzymali pensji od kilku miesięcy

Gdańska Lechia ma ostatnio sporo problemów. Najpierw faktem stał się pierwszy od 15 lat spadek z Ekstraklasy, a teraz na świat wychodzą kolejne kłopoty zespołu. Według doniesień portalu "Meczyki.pl" klub zalega pensje swoim zawodnikom, przez co doszło do złożenia przez niektórych zawodników wezwań do zapłaty.