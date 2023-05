We wtorek broniący trofeum Real Madryt oraz Manchester City rozpoczną rywalizację w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygra to spotkanie? Relacja i wynik na żywo meczu Real Madryt - Manchester City na Polsatsport.pl.

Na Santiago Bernabeu dojdzie do starcia mistrzów Hiszpanii i Anglii. O ile jednak "Królewscy" praktycznie nie mają już szans na obronę tytułu, to "The Citizens" prowadzą w tabeli swojej ligi i mają wszystko w swoich rękach.

Podopieczni trenera Josepa Guardioli nie przegrali meczu o stawkę od 5 lutego, Real tak solidny nie jest - poniósł trzy porażki przez ostatni miesiąc. Jednak "Królewscy" zawsze brylowali w Lidze Mistrzów, w której triumfowali ośmiokrotnie w obecnym formacie, tj. od sezonu 1992/93, a 14 razy wliczając Puchar Europy. To dwa razy więcej od drugiego w klasyfikacji wszech czasów Milanu.

W drodze po trofeum w ubiegłym roku Real także rywalizował w półfinale z Manchesterem City i awansował w dramatycznych okolicznościach - po zdobyciu dwóch goli w ostatnich minutach rewanżu (3:4 i 3:1 po dogrywce).

Mówiąc o Manchesterze City nie sposób nie wspomnieć o niezwykle skutecznym napastniku Erlingu Haalandzie. Norweg, który w lipcu skończy dopiero 23 lata, do Anglii przeniósł się w ubiegłym roku i już pobił rekord liczby goli w jednym sezonie Premier League - 35. Będzie miał jeszcze cztery okazje, aby poprawić to osiągnięcie.

W Lidze Mistrzów także do niego należy już kilka rekordów, m.in. potrzebował najmniejszej liczby spotkań i był najmłodszym piłkarzem, który zdobył 15, 20, 25, 30 i 35 bramek w karierze. Jego obecny bilans to 35 trafień, co daje mu 19. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Jest za to pierwszy pod względem średniej goli na mecz - 1,3. Dotychczas wystąpił w LM 27 razy.

Tymczasem o prawie 13 lat starszy napastnik Realu Karim Benzema może zostać trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii Champions League. Francuz ma 90 bramek, o jedną mniej od trzeciego obecnie Roberta Lewandowskiego. Poza zasięgiem są na razie Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 140 i Argentyńczyk Lionel Messi - 129.

psz, PAP