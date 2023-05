Remis w hicie Real Madryt - Manchester City! Piękne bramki na Santiago Bernabeu

Pierwsze minuty spotkania były dość żywe, ale to Manchester City miał optyczną przewagę. Thibaut Courtois dwukrotnie musiał interweniować po groźnych strzałach przyjezdnych zza pola karnego. W ósmej minucie czujność bramkarza "Królewskich" sprawdził Kevin De Bruyne, a sześć minut później dobre uderzenie po ziemi oddał Rodri. Podopieczni Pepa Guardioli dalej dłużej utrzymywali się przy piłce. Swoje sytuacje do zdobycia gola miał Erling Haaland.

Gospodarze sygnał ostrzegawczy dali w 24. minucie, kiedy tylko dobra interwencja Rubena Diasa powstrzymała Karima Benzemę od wpakowania piłki do pustej bramki. Dziewięć minut przed przerwą angielskiego zespołu nie uratowało już nic. Real szybko wyprowadził piłkę z własnej połowy. Eduardo Camavinga kapitalnie podciągnął akcję, zagrał na osiemnasty metr do Viniciusa, a ten po przyjęciu uderzył w lewy górny róg bramki Edersona. Strzał był precyzyjny i niezwykle mocny. Przyjezdni dali się uśpić i do szatni schodzili z jednobramkowym deficytem.

Chwilę po przerwie podopieczni Carlo Ancelottiego mogli podwyższyć prowadzenie. Po kombinacyjnej akcji na małej przestrzeni niebezpieczne uderzenie z ostrego kąta oddał Benzema, jednak przeniósł piłkę nad poprzeczką. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później oko w oko ze swoim kolegą z reprezentacji stanął z kolei De Bruyne, ale jego strzał z prawej flanki po raz kolejny zatrzymał Courtois.

Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. W 67 minucie De Bruyne mógł już utonąć w objęciach kolegów. Belgijski zawodnik otrzymał futbolówkę tuż przed szesnastką od Ilkaya Gundogana i bez zastanowienia oddał strzał bez przyjęcia. Courtois wyciągnął się jak długi, ale piłka wylądowała idealnie w dolnym rogu bramki. City zasłużenie doprowadziło do wyrównania, a kibice na Santiago Bernabeu zobaczyli kolejną już tego wieczoru piękną bramkę.

Oba zespoły próbowały przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale bezskutecznie. Blisko był Benzema, który po wrzutce z rzutu wolnego oddał dobrą próbę głową. Na posterunku był jednak Ederson. Brayzlijczyk pokazał swój kunszt również w 90 minucie, kiedy piekielnie mocny strzał oddał Aurelien Tchouameni.

W rewanżu zdarzyć się może wszystko. Po meczu pełnym taktycznych szachów żadna z drużyn nie wypracowała sobie choćby jednobramkowej zaliczki.

Real Madryt - Manchester City 1:1 (1:0)

Bramki: Vinicius Junior 36 - De Bruyne 67

Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga - Federico Valverde, Toni Kroos (84. Aurelien Tchouameni), Luka Modrić (87. Nacho Fernandez) - Rodrygo (81. Marco Asensio), Karim Benzema, Vinicius Junior

Manchester City: Ederson - Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji - Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri - Bernardo Silva, Erling Haaland, Jack Grealish

Żółte kartki: Kroos, Camavinga - Gundogan, Silva