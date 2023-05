Valsa Group Modena zajęła trzecie miejsce w fazie zasadniczej ligi włoskiej. W ćwierćfinale uległa jednak ekipie Gas Sales Bluenergy Piacenza 2—3, choć wygrała dwa pierwsze mecze. Niepowodzeniem zakończyła się również rywalizacja o piąte miejsce. Małym pocieszeniem był w tej sytuacji wcześniejszy triumf w Pucharze CEV.

Po zakończeniu sezonu klub oficjalnie pożegnał w mediach społecznościowych trzy ważne postacie. Libero Salvatore Rossini występował w tym klubie w latach 2014–20 i 2021–23.

Przyjmujący Earvin N'Gapeth był gwiazdą Modeny w latach 2014–18 i powrócił do niej w 2021 roku. W przyszłym sezonie ma zagrać w Turcji. "Earvin, wielki Earvin, geniusz, szalony i niesamowity Earvin... Modena będzie Cię kochała na zawsze" – napisał klub na Facebooku.

Trener Andrea Giani prowadził zespół od 2019 roku. Wcześniej przez ponad dekadę (1996–2007) był jej czołowym zawodnikiem. "Modena była, jest i na zawsze będzie Twoim domem, a to miasto nigdy nie zapomni, co dla niego zrobiłeś" – przeczytaliśmy w pożegnalnym wpisie. Giani w najbliższym czasie ma skoncentrować się na pracy z reprezentacją Francji i przygotowaniu tej drużyny do igrzysk Paryż 2024.

RM, Polsat Sport