Ewenement w Anglii. Bramkarz zmienił pozycję i... strzelił 26 goli

Nastolatek z Watfordu największym odkryciem sezonu w Anglii? Bogdan Marian strzelił 26 goli i zaliczył 16 asyst dla trzech klubów, w których w tym czasie występował. Dorobek Rumuna jest tym bardziej imponujący, że jeszcze do niedawna był... bramkarzem!

Urodzony w Baia Mare zawodnik od początku kariery szkolony był na bramkarza. W Watford FC grał na tej pozycji przez dziesięć lat - aż do występów w drużynie U-18 "Szerszeni".

- W ubiegłym roku trenerzy uznali, że mając 183 centymetry wzrostu jestem za niski, by zrobić na Wyspach karierę między słupkami i namówili mnie na zmianę pozycji. Początkowo grałem na lewej obronie, a później zostałem przesunięty na lewe skrzydło - wyjaśnił Bogdan Marian w rozmowie z rumuńskim "Sportem".

Zmiana pozycji okazała się strzałem w dziesiątkę. Zawodnik, który rozpoczął sezon w zespole juniorów Watfordu, został wypożyczony w sierpniu 2022 roku do Tring Athletic, a w lutym 2023 trafił na kolejne wypożyczenie - tym razem do AFC Rushden & Diamonds. Do drużyny "Szerszeni" wrócił w kwietniu i zdążył już nawet zagrać w Professional Development League, rozgrywkach U-21, organizowanych przez Premier League. W 34 spotkaniach dla tych trzech klubów strzelił 26 goli i zaliczył 16 asyst!

Najlepiej spisywał się w Tring Athletic, w którym w 22 spotkaniach zdobył 22 bramki i dołożył do nich 11 ostatnich podań, z czego aż 6 goli i 2 asysty zaliczył w wygranym 8:1 starciu z Burnham.

RI, Polsat Sport