Joanna Jędrzejczyk (16-5, 4 KO, 1 SUB) musiała poddać się operacji barku. Jak poinformowała, czeka ją dziewięć miesięcy rehabilitacji. Później zamierza wrócić do sportu.

Jędrzejczyk zakończyła karierę w 2022 roku, jednak co pewien czas pojawiają się pogłoski, że mogłaby wrócić do MMA. Na razie nic z tego nie będzie, ponieważ Polka przeszła właśnie operację barku. Ewentualny powrót na salę treningową będzie możliwy dopiero w przyszłym roku.

"Kosmetyka, trochę bolesna, ale po 20 latach w profesjonalnym sporcie okazała się konieczna. Teraz 9 miesięcy rehabilitacji, wolnych obrotów oraz cierpliwości i wrócę do robienia tego, co kocham - czyli sportu, rywalizacji i jeszcze więcej sportu. Planów mam co niemiara, a wiecie, że u mnie nie kończy się wyłącznie na planach" - napisała w mediach społecznościowych.

"Doktor miał trochę roboty, ale i tak muszę przyznać, że jestem szczęściarą, gdyż poza dwiema operacjami śródręcza (złamania podczas walk, które były wynikową złego zbijania wagi), to przez cała karierę nie doznałam urazu czy kontuzji, która wymagała ingerencji medycznej czy rezygnacji na jakiś czas z treningów oraz startów. Dużo pomogła mi w tym zdobyta wiedza na studiach, kursach czy współpraca z najlepszym fizjoterapeutą. Także kochani sportowcy i nie tylko, pamiętajcie, że najlepszą inwestycją jest nauka i inwestycja w siebie" - dodała.

Jędrzejczyk to była mistrzyni UFC w kategorii słomkowej w latach 2015-2017. W trakcie kariery walczyła między innymi z Claudią Gadelhą, Carlą Esparzą, Jessicą Penne, Karoliną Kowalkiewicz, Jessicą Andrade, Rose Namajunas, Valentiną Shevchenko i Weili Zhang.

MC, Polsat Sport