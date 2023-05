Marcin Tybura (24-7, 9 KO, 6 SUB) i Tom Aspinall (12-3, 9 KO, 3 SUB) zmierzą się w walce wieczoru gali UFC w Londynie, któa odbędzie się 22 lipca.

Tybura zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu kategorii ciężkiej UFC. Polak wrócił na zwycięską ścieżkę w ubiegłym roku, wygrywając z Alexandrem Romanovem (16-2, 6 KO, 9 SUB). W tym stoczył jeden pojedynek, pokonując Blagoya Ivanova (19-5-1NC, 6 KO, 6 SUB). Teraz czeka go nie lada wyzwanie...

Aspinall, zajmujący piąte miejsce w rankingu, to wschodząca gwiazda kategorii ciężkiej w UFC. Anglik wygrał do tej pory pięć walk w największej organizacji MMA na świecie. Ostatni pojedynek, w którym zmierzył się z Curtisem Blaydesem (17-4-1NC, 12 KO) nie poszedł po jego myśli. Już w 15 sekundzie nabawił się kontuzji kolana.

Mistrzem kategorii ciężkiej UFC jest Jon Jones (27-1-1NC, 10 KO, 7 SUB).

