MKS Będzin zmierzy się z Norwidem Częstochowa w finale Tauron 1. Ligi. Kto wygra te rozgrywki i wywalczy awans do PlusLigi? Finałowa rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź terminarz, plan transmisji, daty i godziny finałów Tauron 1. Ligi: MKS Będzin – Exact Systems Norwid Częstochowa.