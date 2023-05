Śląsk Wrocław bliżej półfinału EBL. Będzie czwarty mecz

Wrocławianie od początku spotkania chcieli narzucić swój styl gry - po rzucie Jeremiaha Martina mieli już sześć punktów przewagi, a dzięki akcji Justina Bibbsa nawet siedem! To nie był koniec, bo zagranie 2+1 Artioma Parachowskiego oznaczało wynik 9:20. Starał się na to reagować Jarosław Zyskowski, ale po 10 minutach i trójce Łukasza Kolendy było 14:25. W pewnym momencie drugiej kwarty różnica na korzyść WKS Śląska wzrosła nawet do 16 punktów dzięki akcji Jakuba Nizioła. Trefl nie był w stanie na to odpowiedzieć, a przeciwnicy grali z niezwykłą swobodą. Kolejne rzuty Martina sprawiły, że prowadzili już 23 punktami! Sopocianie w końcu zanotowali serię 9:0, dzięki czemu nawiązali rywalizację. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:51.

W trzeciej kwarcie znowu aktywni byli Jeremiah Martin oraz Jakub Nizioł, co miało bezpośredni wpływ na utrzymanie prowadzenia przez gości. Michał Kolenda czy Rolands Freimanis starali się poprawiać sytuację zespoły trenera Żana Tabaka (przede wszystkim rzutami z dystansu), ale to było zdecydowanie za mało. Po 30 minutach było 59:72. W kolejnej części spotkania niewiele się zmieniało, bo ekipa trenera Ertugrula Erdogana całkowicie kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Co prawda na dwie minuty przed końcem po trójce Błażeja Kulikowskiego Trefl przegrywał tylko 10 punktami, ale na wiele więcej już nie wystarczyło czasu. Ostatecznie WKS Śląsk wygrał pewnie 88:80 i prowadzi 2-1 w ćwierćfinale play-off.

Trefl Sopot - Śląsk Wrocław 80:88 (14:25, 23:26, 22:21, 21:16)

Trefl Sopot: Strahinja Jovanovic 20, Jarosław Zyskowski 14, Darious Moten 13, Jean Salumu 10, Błażej Kulikowski 8, Rolands Freimanis 6, Wesley Gordon 4, Michał Kolenda 3, Ivica Radic 2, Andrzej Pluta 0

Śląsk Wrocław: Justin Bibbs 18, Jakub Nizioł 17, Jermiah Martin 14, Łukasz Kolenda 12, Vasa Pusica 9, Donovan Mitchell 6, Ivan Ramljak 5, Aleksander Dziewa 4, Arciom Parachouski 3, Daniel Gołębiowski 0, Szymon Tomczak 0

MC, plk.pl