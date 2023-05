Real Madryt i AS Monaco wywalczyły awans do turnieju Final Four Euroligi koszykarzy. W ćwierćfinałowych piątych spotkaniach "Królewscy" pokonali u siebie po niesamowitym meczu Partizan Belgrad 98:94, a ekipa z Księstwa wygrała z Maccabi Tel Awiw 97:86 .

Wcześniej do Final Four awansowała FC Barcelona, która pokonała Żalgiris Kowno 3-0, a we wtorek najlepszy zespół sezonu zasadniczego prowadzony przez Georgiosa Bartzokasa (triumfował w Eurolidze w 2013 r.) - Olympiakos Piresu, okazał się lepszy od Fenerbahce Stambuł 3-2.

Rywalizacja w parze Real - Partizan miała niezwykły przebieg, bowiem w czterech pierwszych meczach gospodarze przegrywali na własnych parkietach. Spotkanie numer dwa zakończyło się po gigantycznej, niesportowej aferze-bijatyce. Po niej zdyskwalifikowano na kilka spotkań czołowych graczy obydwu ekip: m.in. Francuzów Guerschona Yabusele i Vincentego Poiriera (Real) i Amerykanina, znanego z występów w polskiej lidze Kevina Puntera (Partizan).

Real do wygranej poprowadzili w czwartej kwarcie decydującego spotkania w Madrycie weterani Sergio Llull, Sergio Rodriguez i Rudy Fernandez. Dwaj pierwsi trafiali z dystansu jak w transie, a Fernandez, mimo kontuzji barku, grał z poświęceniem i zbierał piłki.

Partizan do przerwy prowadził 55:39, a na początku trzeciej kwarty miał 18 pkt przewagi. Real zdołał wyrównać - w 34. minucie było 81:81, a potem prowadził 86:86 i 91:86. Na 47 sekund przed końcem koszykarze Partizana zdobyli trzy punkty i zmniejszyli przewagę Realu do 97:94. Punter, którego dla europejskiej koszykówki odkrył przez ponad pięcioma laty trener Wojciech Kamiński w Rosie Radom, miał wcześniej siedem trafień zza linii 6,75 m, ale tym razem się pomylił, a sfaulowany przy zbiórce Chorwat Mario Hezonja wykorzystał jeden z dwóch wolnych. Do przerwy Amerykanin miał 16 pkt, a spotkanie zakończył z 28 pkt i trzema asystami.

W zespole Realu najwięcej punktów uzyskali Bośniak Dżanan Musa - 20, Rodriguez 19 i Hezonja - 13. Real to najbardziej utytułowany klub Euroligi - ma 10 mistrzowskich tytułów.

W spotkaniu w Monako gospodarze nie mieli długo recepty na grę Maccabi Tel Awiw, ale w końcówce przechylili szalę na swoją korzyść. Najlepszy byli Amerykanie z przeszłością w NBA: Jordan Loyd i Mike James - obydwaj zdobyli po 21 pkt, a James dołożył pięć zbiórek i cztery asysty. W ekipie z Izraela liderem był Wade Baldwin IV, który uzyskał 27 pkt, siedem asyst i sześć zbiórek.

Final Four odbędzie się w mogącej pomieścić 15 tysięcy widzów Żalgirio Arenos w Kownie w dniach 19-21 maja. W półfinałach FC Barcelona zmierzy się z Realem, a Olympiakos z AS Monaco.

MC, PAP