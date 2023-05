"Jeżeli Inter zagra tak w finale, City i Real mogą mieć problemy"

Przypomnijmy, że losy pierwszego spotkania 1/2 finału rozstrzygnęły się w mniej niż kwadrans. Po 11 minutach Milan przegrywał już 0:2, a do siatki Mike’a Maignana trafiali kolejno Edin Dzeko i Henrikh Mkhitaryan. Według byłego piłkarza reprezentacji Polski piłkarze Stefano Pioliego dużo gorzej zaprezentowali się od swoich rywali na tle motorycznym.

ZOBACZ TAKŻE: Milan znokautowany w trzy minuty! Inter bliżej finału Ligi Mistrzów

- Zawodnicy Milanu ewidentnie są w jakimś dołku, w sensie fizycznym. Inter ich zdominował. Gdybyśmy zobaczyli głębsze statystyki, ile poszczególni zawodnicy zrobili w sprincie, w tych prędkościach powyżej 24 km/h, to tam są potężne różnice - zauważył Hajto.

- To było widać chociażby po Calhanoglu. On odbiera cztery piłki, trzy razy wchodzi wślizgiem. W Niemczech mówiono o nim, że "ma białą koszulkę", że nigdy nie robi wślizgów A tutaj było widać u niego chęć i motywację - kontynuował ekspert Polsatu Sport.

W opinii 50-latka Inter w przypadku awansu do finału może być niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem.

- Nieważne, kto dojdzie do finału, czy to będzie Manchester City, czy Real Madryt. Jeżeli Inter zagra tak w finale, to uważam, że City i Real mogą mieć z nimi problemy - zakończył Hajto.

Rewanżowe starcie pomiędzy mediolańskimi zespołami odbędzie się we wtorek 16 maja. W środę 17 maja na Etihad Stadium poznamy natomiast drugiego finalistę.

Polsat Sport