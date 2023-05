W Tauron 1. Lidze jak w PlusLidze! Norwid upokorzony w finale

Finałowe starcie pomiędzy MKS-em a Norwidem zapowiadało się arcyciekawie. Spotkały się bowiem dwie najlepsze ekipy po rundzie zasadniczej. Będzinianie zajęli pierwszą lokatę i w drodze do finału pokonali Lechię Tomaszów Mazowiecki oraz Visłę Bydgoszcz. Częstochowianie jako wicelider tabeli najpierw uporał się z Avią Świdnik, a następnie Gwardią Wrocław.

Oba zespoły już trzykrotnie mierzyły się w tym sezonie. Na zapleczu PlusLigi siatkarze MKS-u najpierw przegrali pod Jasną Górą 2:3, ale w rewanżu wygrali bez straty seta. W międzyczasie pokonali również Norwida 3:1 w jego hali w ramach 1/8 finału Tauron Pucharu Polski.

Częstochowianie chcieli zrewanżować się za ostatnie porażki, ale czwartkowa batalia kompletnie im nie wyszła, czego dowodem wyniki poszczególnych setów.

Początek pierwszej odsłony nie zapowiadał jeszcze kataklizmu, który nastąpił. Goście bowiem objęli prowadzenie 4:2, a do stanu 7:7 toczyli wyrównaną grę. Dopiero w dalszej fazie będzinianie odskoczyli na bezpieczny dystans, który dowieźli do samego końca.

Norwid jeszcze gorzej spisywał się w dwóch kolejnych partiach. W drugiej przegrywał 3:7 oraz 7:14, aby przegrać ostatecznie do 17. W trzeciej znowu nastąpił chwilowy zryw przyjezdnych w postaci prowadzenia 5:2. Były to jednak miłe złego początki. MKS błyskawicznie odrobił straty i samemu zaczął budować przewagę, pozwalając adwersarzom na zdobycie tylko 18 "oczek".

W rywalizacji do trzech wygranych MKS objął prowadzenie. Drugie starcie zostało zaplanowane na 15 maja w Częstochowie. Jeżeli Norwid chce nawiązać do wielkiego AZS-u, który przez wiele lat rywalizował na najwyższym szczeblu z sukcesami, musi bardzo szybko wyciągnąć wnioski z czwartkowej porażki. Inaczej awans do PlusLigi mocno się oddali.

MKS Będzin - Norwid Częstochowa 3:0 (25:21, 25:17, 25:18)

Skrót meczu w załączonym materiale wideo