Bolesna porażka Arsenalu z Brighton. Szanse "Kanonierów" na mistrzostwo spadły

W pierwszej połowie spotkania na Emirates Stadium nie padły bramki. Jednak druga część meczu była popisem "Mew". Gole zdobyli Julio Enciso i Deniz Undav, a w doliczonym czasie gospodarzy dobił Pervis Estupinan. Zwycięstwo gości było w pełni zasłużone, gdyż dominowali w posiadaniu piłki i oddali więcej celnych strzałów na bramkę. Kiwior nie ustrzegł się błędów i nie otrzymał najwyższych recenzji za swój występ.

ZOBACZ TAKŻE: Feyenoord Rotterdam wywalczył mistrzostwo Holandii. Wielki sukces drużyny Sebastiana Szymańskiego

Brighton, które rozegra jeszcze cztery spotkania (w tym dwa zaległe) awansowało na szóste miejsce w Premier League, które daje przepustkę do fazy grupowej Ligi Europy.

Wcześniej Manchester City rozbił 3:0 Everton i powiększył swoją przewagę nad Arsenalem do czterech punktów. Zespół trenera Pepa Guardioli ma 85 pkt i jedno spotkanie w zanadrzu, więc jest o krok od obrony tytułu. "The Citizens" rozegrają jeszcze trzy mecze w Premier League, natomiast "The Gunners" dwa.

Losy mistrzostwa Anglii mogą rozstrzygnąć się w przyszły weekend. W sobotę "Kanonierzy" zagrają na wyjeździe z Nottingham Forest, a "Obywatele" w niedzielę podejmą Chelsea Londyn.